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МЧС предупредило свердловчан о сильных снегопадах и гололеде

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. На севере и в горах Свердловской области 6 и 7 ноября ожидается сильный снег, гололед и налипание мокрого снега на проводах, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.



Предупреждение о непогоде ведомство направило в муниципальные образования для принятия превентивных мер по снижению риска возникновения возможных аварийных ситуаций.



«В МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности, по возможности — воздержаться от дальних поездок на автотранспорте. В условиях снегопада и гололеда пешеходам необходимо быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить травм», — говорится в сообщении.

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