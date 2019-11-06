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Экологические проекты ММК позволили улучшить качество атмосферного воздуха в Магнитогорске в два раза

УрБК, Магнитогорск, 06.11.2019. Экологические проекты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) позволили улучшить качество атмосферного воздуха в Магнитогорске в два раза. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей предприятия.



«Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в Магнитогорске за последние два года снизился почти в два раза, свидетельствуют официальные данные. Это самое низкое значение индекса за всю историю наблюдений. Затраты ММК на природоохранную деятельность с 2017 года по настоящий момент превысили 21 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Уровень КИЗА по городу Магнитогорску за 9 месяцев текущего года составил 7,62 — по сравнению с 13,4 за аналогичный период 2017 года. Эти данные получены со стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, принадлежащих Росгидромету и ММК (наблюдения на них также ведутся по методикам Росгидромета).



Резкому снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы способствовало осуществление компанией целого ряда экологических проектов. Это, в частности, запуск в июле этого года новой аглофабрики № 5 стоимостью 30 млрд руб. Она оснащена новейшими природоохранными технологиями, благодаря которым удалось сократить выбросы пыли в два раза (на 2,1 тыс. т в год), диоксида серы — в четыре раза (на 3,5 тыс. т в год), бензапирена — в 16 раз.



Также можно отметить строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9, 10 и 1 в 2017-2018 годах, с запуском которых выбросы пыли сократились в общей сложности на 1,14 тыс. т в год. Еще один проект — реконструкция в 2017 году сероулавливающих установок аглоцеха, позволившая повысить эффективность очистки воздуха до 95%. Общая сумма инвестиций в проект составила 3,5 млрд руб.



Кроме того, экологическая ситуация улучшилась за счет реализации программы по сокращению пылегазовых выбросов коксохимического производства в окружающую среду, благодаря которой за девять месяцев этого года удалось снизить концентрацию бензапирена в атмосфере Магнитогорска на 22%.



«Улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске — результат масштабной природоохранной деятельности, которую компания системно осуществляет на протяжении многих лет. ММК уверенно приближается к достижению стратегической цели: снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что предусмотрено нашей стратегией, рассчитанной до 2025 года. Напомню, что значение в 5 единиц соответствует определению «Чистый город», — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.



Выйти на запланированное снижение индекса позволит реализация двух ключевых проектов инвестпрограммы ММК: строительство новой коксовой батареи № 12, призванной заменить пять старых агрегатов, что будет способствовать радикальному снижению валовых выбросов в атмосферу; а также строительство новой доменной печи № 11, которую предполагается оснастить современными системами очистки воздуха. Природоохранные проекты компании вошли в программу «Чистый воздух» национального проекта «Экология», реализуемого в соответствии с указом президента России Владимира Путина.



«Ранее в этом году Магнитогорск был исключен из списка городов с наиболее загрязненным воздухом, отмечалось в докладе Министерства природных ресурсов и экологии России. Авторы исследования указывали, что по результатам 2018 года концентрации бензапирена в городе уменьшились более чем в два раза. Затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность в 2000-2018 годах превысили 58 млрд руб. В период до 2025 года компания намерена направить на соответствующие цели еще более 38 млрд руб.», — сообщили в пресс-службе ММК.

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