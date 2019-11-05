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Борьба за «Бажовскую»: ответный ход горадминистрации
5 ноябрь 2019 (15:31)
Судебный процесс по иску администрации Екатеринбурга к ООО «Промавтосервис», от которого требуют вернуть в муниципальную собственность земельный участок станции метро «Бажовская», затягивается. Кроме жалобы, которую 19 ноября рассмотрит Семнадцатый апелляционный арбитражный суд в Перми на обращение главы города Александра Высокинского, суд в Екатеринбурге удовлетворил ходатайство горадминистрации об истребовании кадастрового дела спорного земельного участка. Теперь предстоит выяснить, кто вместо городских властей внес изменения в вид разрешенного использования участка, на котором вместо метро хотят строить многоэтажки.
1 ноября в Екатеринбурге прошло очередное заседание Арбитражного суда Свердловской области по иску администрации Екатеринбурга к ООО «Промавтосервис». В качестве третьих лиц в процессе участвуют управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен».
При этом в ходе процесса четко сформировались коллаборации его участников: ООО «Промавтосервис» и региональный минстрой (выдавшие в свое время разрешение на застройку участка, — прим. ред.) с одной стороны, и городской администрации, прокуратуры и метрополитена — с другой.
Ранее представители города заявляли, что «Промавтосервис» незаконно построил на арендованной земле (кадастровый номер участка 66:41:0401052:161, — прим. ред.) двухэтажное здание автосалона. В свою очередь, глава города Александр Высокинский заявил, что власти намерены расконсервировать станцию «Бажовская». А затем она (как и предполагал изначально проект метрополитена, — прим. ред.) станет пересадочной станцией на запланированную в будущем третью ветку метро.
Юристы горадминистрации указывают, что в случае строительства двухэтажного коммерческого объекта на этом земельном участке были нарушения требования ФЗ «О недрах». Участок на пересечении 8 Марта — Большакова находится в границах горного отвода, и согласно закону, любая деятельность здесь должна быть согласована с недропользователем. На данном участке недропользователем на момент строительства являлся Екатеринбургский метрополитен. Но с ним ничего не согласовали.
Как и с представителями ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства» («Уралгипротранс»). Его специалисты уже заявили, что построенное «Промавтосервисом» здание может негативно повлиять на расположенные под ним подземные коммуникации метро.
В доказательство 11 сентября на заседании Арбитражного суда Свердловской области к материалам дела приобщили фотографии построенной для станции «Бажовская» подземной инфраструктуры. Также представители горадминистрации заявили, что на строительство элементов «Бажовской» уже потрачено 416 млн руб., что в действующих ценах составляет 1,5 млрд руб.
На заседании 1 ноября юристы администрации Екатеринбурга и представители «Промавтосервиса» заявили ряд ходатайств об истребовании доказательств. Представители горадминистрации попросили суд истребовать кадастровое дело, чтобы понять, каким образом у территории, где должны были строить метро, было изменено назначение.
«Для этого требовалось решение уполномоченного органа. Но такого решения — об обслуживании автотранспорта — не было, непонятно, как в ЕГРЮЛ это поменяли. И кто это сделал. Это стало причиной введения городской администрации в заблуждение. Мы считаем, что надо изучить сведения ЕГРЮЛ. Мы затребуем кадастровое дело, чтобы установить, на каком основании вносились изменения в вид разрешенного использования этого земельного участка», — заявила в процессе начальник юридического отдела главархитектуры города Евгения Рожок.
Против ходатайства выступили юристы «Промавтосервиса» под предлогом того, что поставленный вопрос якобы не относится к сути рассматриваемого дела.
Позицию городских властей поддержали прокуратура и юристы Екатеринбургского метрополитена. В надзорном ведомстве заявили, что ходатайство горадминистрации обосновано, так как власти Екатеринбурга входят в список структур, которые принимают решение об изменении вида разрешенного использования земельных участков. А раз они про такое решение ничего не знают, значит, порядок его принятия мог быть нарушен.
Также прокуратура уточнила, что во время технической экспертизы возможности постройки эта конструкция (автостоянка с надземными помещениями автоаксессуаров, — прим. ред.) не соотносилась с горными отводами станции «Геологическая». На это указали и представители ООО «Промавтосервис».
После чего они заявили ходатайство об истребовании технической документации о тоннелях, габаритах и остальных параметрах станции «Бажовская». Мотивируя это тем, что без них невозможно дальнейшее проведение процесса и в случае необходимости экспертизы на предмет опасности здания автосервиса.
Против выступила прокуратура, заявив, что ходатайство «Промавтосервиса» касается секретной документации стратегически важного и закрытого режимного объекта — Екатеринбургского метро. Сторона городских властей также была против раскрытия этих сведений, полагая, что они могут потом быть использованы в коммерческих целях. При этом представители Минстроя указали, что инфраструктура метро станции «Бажовская» действительно есть.
В итоге суд принял решение: удовлетворить ходатайство администрации об истребовании кадастрового дела земельного участка, отклонив ходатайство «Промавтосервиса» об истребовании технических параметров «Бажовской». Следующее заседание пройдет 2 декабря — уже после решения апелляционной инстанции по жалобе Александра Высокинского о принуждении властей Екатеринбурга к продаже «Промавтосервису» земельного участка по заниженной стоимости.
УрБК будет следить за развитием событий.
1 ноября в Екатеринбурге прошло очередное заседание Арбитражного суда Свердловской области по иску администрации Екатеринбурга к ООО «Промавтосервис». В качестве третьих лиц в процессе участвуют управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен».
При этом в ходе процесса четко сформировались коллаборации его участников: ООО «Промавтосервис» и региональный минстрой (выдавшие в свое время разрешение на застройку участка, — прим. ред.) с одной стороны, и городской администрации, прокуратуры и метрополитена — с другой.
Ранее представители города заявляли, что «Промавтосервис» незаконно построил на арендованной земле (кадастровый номер участка 66:41:0401052:161, — прим. ред.) двухэтажное здание автосалона. В свою очередь, глава города Александр Высокинский заявил, что власти намерены расконсервировать станцию «Бажовская». А затем она (как и предполагал изначально проект метрополитена, — прим. ред.) станет пересадочной станцией на запланированную в будущем третью ветку метро.
Юристы горадминистрации указывают, что в случае строительства двухэтажного коммерческого объекта на этом земельном участке были нарушения требования ФЗ «О недрах». Участок на пересечении 8 Марта — Большакова находится в границах горного отвода, и согласно закону, любая деятельность здесь должна быть согласована с недропользователем. На данном участке недропользователем на момент строительства являлся Екатеринбургский метрополитен. Но с ним ничего не согласовали.
Как и с представителями ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства» («Уралгипротранс»). Его специалисты уже заявили, что построенное «Промавтосервисом» здание может негативно повлиять на расположенные под ним подземные коммуникации метро.
В доказательство 11 сентября на заседании Арбитражного суда Свердловской области к материалам дела приобщили фотографии построенной для станции «Бажовская» подземной инфраструктуры. Также представители горадминистрации заявили, что на строительство элементов «Бажовской» уже потрачено 416 млн руб., что в действующих ценах составляет 1,5 млрд руб.
На заседании 1 ноября юристы администрации Екатеринбурга и представители «Промавтосервиса» заявили ряд ходатайств об истребовании доказательств. Представители горадминистрации попросили суд истребовать кадастровое дело, чтобы понять, каким образом у территории, где должны были строить метро, было изменено назначение.
«Для этого требовалось решение уполномоченного органа. Но такого решения — об обслуживании автотранспорта — не было, непонятно, как в ЕГРЮЛ это поменяли. И кто это сделал. Это стало причиной введения городской администрации в заблуждение. Мы считаем, что надо изучить сведения ЕГРЮЛ. Мы затребуем кадастровое дело, чтобы установить, на каком основании вносились изменения в вид разрешенного использования этого земельного участка», — заявила в процессе начальник юридического отдела главархитектуры города Евгения Рожок.
Против ходатайства выступили юристы «Промавтосервиса» под предлогом того, что поставленный вопрос якобы не относится к сути рассматриваемого дела.
Позицию городских властей поддержали прокуратура и юристы Екатеринбургского метрополитена. В надзорном ведомстве заявили, что ходатайство горадминистрации обосновано, так как власти Екатеринбурга входят в список структур, которые принимают решение об изменении вида разрешенного использования земельных участков. А раз они про такое решение ничего не знают, значит, порядок его принятия мог быть нарушен.
Также прокуратура уточнила, что во время технической экспертизы возможности постройки эта конструкция (автостоянка с надземными помещениями автоаксессуаров, — прим. ред.) не соотносилась с горными отводами станции «Геологическая». На это указали и представители ООО «Промавтосервис».
После чего они заявили ходатайство об истребовании технической документации о тоннелях, габаритах и остальных параметрах станции «Бажовская». Мотивируя это тем, что без них невозможно дальнейшее проведение процесса и в случае необходимости экспертизы на предмет опасности здания автосервиса.
Против выступила прокуратура, заявив, что ходатайство «Промавтосервиса» касается секретной документации стратегически важного и закрытого режимного объекта — Екатеринбургского метро. Сторона городских властей также была против раскрытия этих сведений, полагая, что они могут потом быть использованы в коммерческих целях. При этом представители Минстроя указали, что инфраструктура метро станции «Бажовская» действительно есть.
В итоге суд принял решение: удовлетворить ходатайство администрации об истребовании кадастрового дела земельного участка, отклонив ходатайство «Промавтосервиса» об истребовании технических параметров «Бажовской». Следующее заседание пройдет 2 декабря — уже после решения апелляционной инстанции по жалобе Александра Высокинского о принуждении властей Екатеринбурга к продаже «Промавтосервису» земельного участка по заниженной стоимости.
УрБК будет следить за развитием событий.
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