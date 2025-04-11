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Росреестр рассказал о порядке внесения изменений в ЕГРН для домов блокированной застройки

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. Росреестр рассказал о порядке внесения изменений в ЕГРН для домов блокированной застройки. Как перевести жилой дом в дом блокированной застройки и как внести сведения о блоках в ЕГРН, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Свердловской области.

Дом блокированной застройки — жилой дом, блокированный с другим жилым домом(ами) в одном ряду общей боковой стеной(ами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок.

Согласно сообщению, для признания помещений в многоквартирном или жилом доме домами блокированной застройки, если они имеют признаки таковых, необходимо обращение собственников помещений либо уполномоченного ими лица с заявлением в орган регистрации прав для внесения изменений в соответствии с законодательством.

«В этом случае в ЕГРН вид объекта недвижимости будет изменен с "помещение" на "здание", внесено назначение — "жилое", вид разрешенного использования указан как "дом блокированной застройки", исключены сведения о виде жилого помещения — "квартира", а здание, учтенное как "многоквартирный дом" или "жилой дом", снимается с государственного кадастрового учета», — говорится в сообщении пресс-лужбы.

В случае, если по каким-либо причинам изменить вид помещения не представляется возможным, собственники вправе обратиться в суд для признания жилого помещения домом блокированной застройки.

Что касается внесения сведений о блоках, уже зарегистрированных в ЕГРН, то собственники могут совместным решением уполномочить одного из собственников таких домов на обращение в орган регистрации прав. Уполномоченному совместным решением лицу необходимо будет подать заявление в орган регистрации прав об учете изменений сведений ЕГРН от имени всех собственников. Предоставление документов, подтверждающих признаки блокированности, не требуется, госпошлина не уплачивается.

«Обращаем внимание, что на момент обращения за внесением соответствующих изменений, у всех собственников должны быть зарегистрированы права в Едином государственном реестре недвижимости. Если в установленной градостроительным регламентом территориальной зоне, где расположены такие объекты, отсутствует указание на соответствующий вид разрешенного использования и утвержденные параметры строительства подобных объектов, это не ограничивает возможность граждан привести в соответствие законом сведения о таких объектах, содержащиеся в ЕГРН», — напоминают в Росреестре.
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