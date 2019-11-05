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Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли в выходные с улиц города около 36 тыс. тонн снега
5 ноябрь 2019 (12:39)
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Службы благоустройства вывезли из Екатеринбурга за четыре дня 35 тыс. 891 т снега. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
«Для устранения последствий гололедных явлений коммунальщики высыпали на дороги и тротуары города за эти дни 483 т противогололедных материалов и 147,5 т мелкофракционного щебня», — говорится в сообщении.
По информации комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга, в ночь с 2 на 3 ноября на снегоприемные полигоны было отправлено 6 тыс. 192 т снега, в темное время суток с 3 на 4 ноября — 5 тыс. 721 т, в ночь с 4 на 5 ноября — 6 тыс. 228 т.
Не прекращались работы и днем, когда дорожники занимались прометанием основных дорог и магистралей, чтобы обеспечить связь между районами и проезд общественного транспорта. Акцент был сделан на ручной труд — расчищали тротуары, остановки и подходы к ним.
Так, днем 2 ноября на расчистке городских объектов улично-дорожной сети было задействовано 175 единиц техники и 443 дорожных рабочих, на снежные свалки вывезено 1 тыс. 845 т снега. В светлое время суток 3 ноября на приборке дорог и тротуаров трудились 164 единицы спецтехники и 447 дорожных рабочих, на полигоны вывезено 2 тыс. 547 т снега. В праздничный день 4 ноября уральскую столицу прибирали 175 транспортных спецсредств и 444 подсобных рабочих, тогда же утилизировали 2 тыс. 568 т снежной массы.
Работы по ликвидации последствий непогоды продолжатся и далее до полной очистки улично-дорожной сети Екатеринбурга от снега и наледи. По поручению главы Екатеринбурга Александра Высокинского особое внимание коммунальщики должны обратить на маршруты общественного транспорта, а также подъезды к больницам, школам и детским садам.
«Для устранения последствий гололедных явлений коммунальщики высыпали на дороги и тротуары города за эти дни 483 т противогололедных материалов и 147,5 т мелкофракционного щебня», — говорится в сообщении.
По информации комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга, в ночь с 2 на 3 ноября на снегоприемные полигоны было отправлено 6 тыс. 192 т снега, в темное время суток с 3 на 4 ноября — 5 тыс. 721 т, в ночь с 4 на 5 ноября — 6 тыс. 228 т.
Не прекращались работы и днем, когда дорожники занимались прометанием основных дорог и магистралей, чтобы обеспечить связь между районами и проезд общественного транспорта. Акцент был сделан на ручной труд — расчищали тротуары, остановки и подходы к ним.
Так, днем 2 ноября на расчистке городских объектов улично-дорожной сети было задействовано 175 единиц техники и 443 дорожных рабочих, на снежные свалки вывезено 1 тыс. 845 т снега. В светлое время суток 3 ноября на приборке дорог и тротуаров трудились 164 единицы спецтехники и 447 дорожных рабочих, на полигоны вывезено 2 тыс. 547 т снега. В праздничный день 4 ноября уральскую столицу прибирали 175 транспортных спецсредств и 444 подсобных рабочих, тогда же утилизировали 2 тыс. 568 т снежной массы.
Работы по ликвидации последствий непогоды продолжатся и далее до полной очистки улично-дорожной сети Екатеринбурга от снега и наледи. По поручению главы Екатеринбурга Александра Высокинского особое внимание коммунальщики должны обратить на маршруты общественного транспорта, а также подъезды к больницам, школам и детским садам.
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