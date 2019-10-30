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В Свердловской области из-за нарушений забраковано и изъято из оборота 3,8 тонны плодовоовощной продукции
30 октябрь 2019 (11:46)
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело итоги контроля за качеством и безопасностью плодоовощной продукции в III квартале 2019 года. За это время проинспектировано 17,5 т плодоовощной продукции, а из-за нарушений порядка маркировки продукции и технических регламентов забраковано и изъято из оборота 3,8 т.
Все пробы по санитарно-химическим показателям исследовались на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов. Всего было проверено 1 тыс. 312 проб плодоовощной продукции, удельный вес неудовлетворительных проб составил 3,6% (содержание нитратов). Импортной продукции было исследовано 215 проб, процент неудовлетворительных результатов составил 8,4%. За аналогичный период 2018 года было исследовано 2,9%, в том числе импортной продукции — 2,3%.
По микробиологическим показателям было исследовано 1 204 пробы плодоовощной продукции, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. При этом удельный вес неудовлетворительных проб составил 0,7% (БГКП (колиформы), КМАФАнМ, яйца гельминтов), в том числе импортной продукции — 0% (за аналогичный период 2018 года — 0,9%).
Основными нарушениями на осуществляющих оборот плодоовощной продукции объектах стали неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, несоблюдение поточности, нарушение условий и сроков хранения продуктов питания. Среди других нарушений: реализация не соответствующей требованиям нормативной документации продукции, несоблюдение правил личной гигиены работниками предприятий, нарушения при прохождении медицинских обследований и так далее.
Всего за III квартал 2019 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области качество плодоовощной продукции было проверено на 143 объектах, нарушения установлены на 41 объекте, что составило 28%. За аналогичный период 2018 года их было 30%.
По результатам надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов было составлено 52 протокола об административном правонарушении, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 0,5 млн руб. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выданы предписания об устранении выявленных нарушений требований санитарных правил и технических регламентов Таможенного союза, а также предписания о приостановке реализации продукции.
Все пробы по санитарно-химическим показателям исследовались на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов. Всего было проверено 1 тыс. 312 проб плодоовощной продукции, удельный вес неудовлетворительных проб составил 3,6% (содержание нитратов). Импортной продукции было исследовано 215 проб, процент неудовлетворительных результатов составил 8,4%. За аналогичный период 2018 года было исследовано 2,9%, в том числе импортной продукции — 2,3%.
По микробиологическим показателям было исследовано 1 204 пробы плодоовощной продукции, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. При этом удельный вес неудовлетворительных проб составил 0,7% (БГКП (колиформы), КМАФАнМ, яйца гельминтов), в том числе импортной продукции — 0% (за аналогичный период 2018 года — 0,9%).
Основными нарушениями на осуществляющих оборот плодоовощной продукции объектах стали неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, несоблюдение поточности, нарушение условий и сроков хранения продуктов питания. Среди других нарушений: реализация не соответствующей требованиям нормативной документации продукции, несоблюдение правил личной гигиены работниками предприятий, нарушения при прохождении медицинских обследований и так далее.
Всего за III квартал 2019 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области качество плодоовощной продукции было проверено на 143 объектах, нарушения установлены на 41 объекте, что составило 28%. За аналогичный период 2018 года их было 30%.
По результатам надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов было составлено 52 протокола об административном правонарушении, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 0,5 млн руб. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выданы предписания об устранении выявленных нарушений требований санитарных правил и технических регламентов Таможенного союза, а также предписания о приостановке реализации продукции.
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