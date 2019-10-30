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Госавтоинспекция посоветовала водителям Свердловской области с наступлением зимы сменить стиль вождения

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. В Управлении ГИБДД по Свердловской области предупредили водителей об осторожности при смене стиля вождения с наступлением зимнего сезона. Обращение вызвано тем, что в регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий — осадки в виде мокрого снега и гололед.



«В связи с этим необходимо заменить летнюю резину на зимнюю, исключить резкие маневры, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Водителям, не имеющим опыта вождения, в меняющихся погодных условиях необходимо отказаться от управления личным транспортом, так как именно они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов», — указали в региональной инспекции.



В Управлении добавили, что пешеходам необходимо быть внимательными, при переходе проезжей части дороги убеждаться в том, что все транспортные средства остановились и только после этого начинать переход. При этом на верхней одежде советуют использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными на дороге.

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