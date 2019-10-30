Новости дня
В Челябинске осудили бывшего начальника местного отделения ведомственной охраны Минтранса
30 октябрь 2019 (09:44)
УрБК, Челябинск, 30.10.2019. Калининский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения «Челябинск» команды «Екатеринбург» Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России».
По сообщению пресс-службы Челябинской транспортной прокуратуры, обвиняемый с сентября 2018 по январь 2019 года, используя служебное положение, давал подчиненным указания о внесении в постовые ведомости ложных сведений о несении службы на постах в аэропорту Челябинска двумя стрелками ведомственной охраны. Перечисленные Уральским филиалом ФГУП «УВО Минтранс России» денежные средства на общую сумму 13 тыс. 952 руб. 54 коп. он похитил.
Мужчине было предъявлено обвинение по шести эпизодам части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с установлением испытательного срока 1 год.
По сообщению пресс-службы Челябинской транспортной прокуратуры, обвиняемый с сентября 2018 по январь 2019 года, используя служебное положение, давал подчиненным указания о внесении в постовые ведомости ложных сведений о несении службы на постах в аэропорту Челябинска двумя стрелками ведомственной охраны. Перечисленные Уральским филиалом ФГУП «УВО Минтранс России» денежные средства на общую сумму 13 тыс. 952 руб. 54 коп. он похитил.
Мужчине было предъявлено обвинение по шести эпизодам части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с установлением испытательного срока 1 год.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Мастер участка Челябинского филиала компании «Желдорреммаш» похитил у подчиненных более 60 тыс. рублей
- Бывший начальник отделения уголовного розыска отдела полиции Качканара обвиняется в мошенничестве
- В Камышлове суд вынес приговор руководителю застройщика за мошенничество на сумму свыше 31 млн рублей
- В Свердловской области перед судом предстанет экс-начальник почтового отделения за хищение средств ФГУП «Почта России»
- Бывший заместитель начальника отдела уральской таможни обвиняется в растрате и мошенничестве