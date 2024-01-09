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09.01.2024

В Екатеринбурге похитивший у покупателей свыше 22,9 млн рублей лжепредприниматель осужден на 7,7 года лишения свободы

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона, который, выдавая себя за успешного предпринимателя, продал на многомилионную сумму несуществующее элетротехническое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе судебного рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель доказал, что в 2017 году подозреваемый мужчина учредил подконтрольное ему юридическое лицо. Выдавая себя за успешного предпринимателя, под видом заключения договоров на изготовление и поставку электрооборудования в период с июня 2017 по май 2018 года мужчина похитил у покупателей денежные средства на общую сумму свыше 22,9 млн руб.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и назначил наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
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