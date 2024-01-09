В Екатеринбурге похитивший у покупателей свыше 22,9 млн рублей лжепредприниматель осужден на 7,7 года лишения свободы

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...24.11.2022 Жителя Каменска-Уральского осудили за мошенничество под видом заключения договоров лизинга на сумму более 4,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Каменске-Уральском местному жителю Синарский районный суд вынес приговор по обвинению ...11.12.2019 Жителя Екатеринбурга признали виновным в хищении более 17 млн рублей с помощью вымышленного завода
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал местного жителя Василия Макушева виновным ...25.07.2019 Жителя Екатеринбурга признали виновным в совершении 13 краж на сумму 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Каменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя ...07.06.2019 Жителя Нижних Серег приговорили к 4,5 годам заключения за вырубку леса на сумму более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. ...