Белоярский районный суд назначил 8 лет лишения свободы 24-летнему мужчине за фальшивомонетничество

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. Белоярский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего уроженца Екатеринбурга за приобретение и использование фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Следствие установило, что мужчина расплачивался в продуктовых магазинах Невьянска, Первоуральска, Асбеста, Богдановича и районах Сухоложском и Белоярском поддельными банковскими билетами ЦБ РФ достоинством 5 тыс. руб. Он их приобрел у неустановленного лица в марте 2021 года в количестве не менее 15 шт.



Так, в период с марта по апрель 2021 года в оборот были выпущены поддельные купюры на общую сумму 75 тыс. руб.



Белоярский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 186 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации» и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью.



Приговор не вступил в законную силу.