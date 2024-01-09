Белоярский районный суд назначил 8 лет лишения свободы 24-летнему мужчине за фальшивомонетничество

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...24.08.2022 В Ревде пятерых екатеринбуржцев осудили за фальшивомонетничество
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Ревдинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти жителей ...21.02.2020 В Ирбите местного жителя приговорили к 2 годам лишения свободы за хранение и сбыт поддельных денег
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2020. Ирбитский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, ...07.06.2019 Жителя Нижних Серег приговорили к 4,5 годам заключения за вырубку леса на сумму более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. ...12.02.2014 Суд приговорил жителя Каменска-Уральского к четырем годам лишения свободы за сбыт поддельных денег
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2014. Синарским районным судом Каменска-Уральского ранее неоднократно судимый местный житель ...