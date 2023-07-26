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В Свердловской области в III квартале 2023 года ЦБ РФ выявил 21 фальшивую банкноту

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. В III квартале 2023 года в Свердловской области специалисты ЦБ РФ выявили всего 21 поддельную банкноту. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года, рассказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Он также отметил, что сокращение числа выявленных преступлений подобного рода характерно для всех регионов РФ.

«В целом динамика снижается — в прошлом году было выявлено 282 поддельных банкноты, а в 2021 году — 515. Это общероссийская тенденция», — отметил Максим Артемьев.

По его словам, чаще всего подделываются пятитысячные банкноты, на втором месте — тысячные, затем — «пятисотки». Реже всего встречаются фальшивые купюры номиналом 2 тыс. руб. Это происходит во многом потому, что они нечасто используются в обращении.

Также эксперты выявили 44 поддельные купюры иностранных государств, причем 43 из них одномоментно. В этом секторе фальшивомонетничества однонаправленная динамика не прослеживается: так, в 2022 году было обнаружено всего 13 иностранных купюр, в 2021 — 34 штуки.

Начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Вилисова, в свою очередь, рассказала, что за десять месяцев текущего года было возбуждено 88 уголовных дел по фактам фальшивомонетничества.

«В этом году возбуждено 88 уголовных дел по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Динамика снижения составила 38,5%: в прошлом году за аналогичный период было возбуждено 143 дела. Изъято 866 поддельных денежных билетов, из них 428 — Банка России, 438 — в иностранной валюте. В суд направлено пять уголовных дел в отношении четырех лиц», — рассказала Ольга Вилисова.

Ранее ЦБ РФ опубликовал общероссийскую статистику по выявлению фальшивых купюр в III квартале текущего года. Всего по стране за этот период было выявлено 3 тыс. 106 поддельных банкнот. Это на 31,21% меньше в сравнении с тем же периодом 2022 года.
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