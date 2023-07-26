В Свердловской области в III квартале 2023 года ЦБ РФ выявил 21 фальшивую банкноту

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В РФ количество поддельных банкнот во II квартале 2023 года снизилось на 52%

УрБК, Москва, 26.07.2023. Центробанк РФ во II квартале 2023 года выявил 3 тыс. 068 поддельных банкнот. Это на 51,96% ...

Урал занял пятое место по количеству обнаруженных поддельных банкнот в I квартале 2023 года

УрБК, Москва, 26.04.2023. В I квартале 2023 года в России было выявлено 3 тыс. 018 поддельных билетов Банка России. Это ...

В Свердловской области с начала года выявили почти 300 фальшивых банкнот

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. За 9 месяцев 2019 года в Свердловской области выявили 299 поддельных денежных знаков, ...

В Свердловской области во II квартале выявлено поддельных банкнот на сумму около 312 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2019. Во II квартале 2019 года в банковской системе Свердловской области было выявлено 75 ...

На Южном Урале за январь-сентябрь выявили более 500 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей

В Челябинской области за 9 месяцев 2018 года было обнаружено 506 фальшивых купюр номиналом 5 тыс. руб. (за аналогичный ...