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25.10.2023

В России в III квартале выявили на 31,2% меньше поддельных монет и купюр

УрБК, Москва, 25.10.2023. В России в III квартале 2023 года было выявлено 3 тыс. 106 поддельных денежных средств. Это на 31,21% меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регулятора.

За июль-сентябрь специалисты обнаружили фальшивые денежные знаки номиналом 5 тыс. (2 тыс. 284 шт.), 1 тыс. (570 шт.) и 2 тыс. (140 шт.). Также была найдена одна десятирублевая поддельная купюра. Чаще всего оказывались поддельными 10-рублевая (45 ед.) и 5-рублевая монеты (21 ед.).

Отмечается также, что большая часть фальшивок приходится на Центральный федеральный округ.

«Поддельных банкнот иностранных государств в III квартале 2023 года было выявлено 510 штук. Из них в июле обнаружена 291 подделка, в августе — 110, в сентябре — 109. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (428). Поддельных евро обнаружено 80. Кроме того, были обнаружены поддельный китайский юань (1) и дирхам ОАЭ (1)», — сказано в отчете регулятора.
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