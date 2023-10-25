В России в III квартале выявили на 31,2% меньше поддельных монет и купюр

УрБК, Москва, 26.07.2023. Центробанк РФ во II квартале 2023 года выявил 3 тыс. 068 поддельных банкнот. Это на 51,96% ...24.10.2018 Центробанк в III квартале выявил 10,5 тыс. поддельных российских банкнот
УрБК, Москва, 24.10.2018. В III квартале 2018 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 10 тыс. ...19.04.2017 ЦБ: В I квартале 2017 года чаще всего подделывали банкноты в 5 тыс. рублей
УрБК, Москва, 19.04.2017. За первые три месяца 2017 года в банковской системе РФ было обнаружено 12,447 тыс. поддельных ...24.01.2017 ЦБ: В IV квартале 2016 года было выявлено 14,3 тыс. поддельных банкнот
УрБК, Москва, 24.01.2017. За последние три месяца 2016 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено ...15.07.2016 Число поддельных денежных купюр в РФ во II квартале снизилось на 4,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2016. Число выявленных поддельных денежных купюр в России во II квартале 2016 года составило ...