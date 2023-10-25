В России в III квартале выявили на 31,2% меньше поддельных монет и купюр

В России в III квартале 2023 года было выявлено 3 тыс. 106 поддельных денежных средств. Это на 31,21% меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регулятора.



За июль-сентябрь специалисты обнаружили фальшивые денежные знаки номиналом 5 тыс. (2 тыс. 284 шт.), 1 тыс. (570 шт.) и 2 тыс. (140 шт.). Также была найдена одна десятирублевая поддельная купюра. Чаще всего оказывались поддельными 10-рублевая (45 ед.) и 5-рублевая монеты (21 ед.).



Отмечается также, что большая часть фальшивок приходится на Центральный федеральный округ.



«Поддельных банкнот иностранных государств в III квартале 2023 года было выявлено 510 штук. Из них в июле обнаружена 291 подделка, в августе — 110, в сентябре — 109. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (428). Поддельных евро обнаружено 80. Кроме того, были обнаружены поддельный китайский юань (1) и дирхам ОАЭ (1)», — сказано в отчете регулятора.