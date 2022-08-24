Жителя Богдановича приговорили к 2,5 года исправительных работ за использование фальшивых банкнот

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Ревдинский городской суд признал виновным жителя Богдановича по уголовному делу о фальшивомонетничестве.
Так, по версии следствия, 26 июля 2021 года мужчина приобрел у неустановленного лица и сбыл не менее четырех поддельных купюр номиналом 5 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
После этого злоумышленник купил велосипед на 18 тыс. руб., отдав четыре пятитысячных поддельных банковских билета. Кроме того, 21 марта 2022 года в Ревде обвиняемый приобрел компьютерное оборудование за те же четыре фальшивые банкноты.
Ревдинский городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 2 года, 6 месяцев принудительных работ, а также удержание 10% заработка. На данный момент приговор в законную силу не вступил.
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