В Полевском вынесен приговор по делу о мошенничестве и подделке документов на сумму более 2,4 млн рублей для поступления в образовательные учреждения

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. Полевской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступлений по частям 1, 2, 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка и сбыт официального документа», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным следствия, осужденный с октября 2020 по апрель 2021 года обманывал граждан. Он за деньги предлагал молодым людям помощь в поступлении на бюджетной основе в лесотехнический университет и железнодорожный колледж без вступительных испытаний. Кроме того, 14 гражданам подделал справку-вызов на сессию, которая освобождала от работы на время сдачи экзаменов.



Также мошенник заключил договоры с юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем о поставке пиломатериалов, пообещав оплатить. Однако продукцию продал, а оплату не произвел.



В результате был причинен ущерб 38 лицам на общую сумму свыше 2 млн 400 тыс. руб.



Полевской городской суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничения свободы на 1 год 6 месяцев.



Приговор в законную силу не вступил.