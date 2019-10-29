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Екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание полетов
29 октябрь 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Екатеринбургский аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание полетов.
«Особенностью нового расписания станет пополнение маршрутной сети аэропорта Кольцово совершенно новыми направлениями полетов. В ноябре-декабре уральцам впервые станут доступны прямые регулярные рейсы в Ла-Роману (Доминиканская Республика) и Владивосток, а после долгого перерыва возобновятся рейсы в Алма-Ату и Саратов», — сообщает пресс-служба аэропорта.
Всего на данный момент из Екатеринбурга запланировано выполнение рейсов по 81 направлению, 39 из которых — международные.
На внутренних направлениях пассажирам Екатеринбурга традиционно будут доступны прямые перелеты в регионы европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Остаются в расписании и российские курорты Краснодарского края, Крыма, Ставрополья и Алтая. Так, в Сочи будет выполняться до 16 рейсов в неделю силами четырех авиакомпаний, в Новосибирск — до 28 рейсов в неделю. Обращает на себя внимание увеличение интереса к Казани. Полеты в этот город будут выполнять сразу три авиакомпании: «Уральские авиалинии», «РусЛайн» и «Якутия».
Расширяется сетка полетов на международных направлениях. Помимо главных новинок зимнего сезона — регулярных рейсов в Ла-Роману и Алма-Ату — в зимнем расписании Кольцово появился рейс в Мюнхен.
«Традиционно в зимнюю навигацию широко представлены рейсы на курорты Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Из Екатеринбурга можно будет улететь прямыми рейсами в Таиланд (Пхукет, Утапао, Бангкок), во Вьетнам (Нячанг и Фукуок), Китай (Пекин, Харбин, Санья, Ордос), Индию (Гоа), на Шри-Ланку (Коломбо), в ОАЭ (Дубай и Шарджа). Кроме того, в зимний период из столицы Урала можно будет отправиться в Ларнаку, Прагу, Рим, Париж, Барселону, Тель-Авив, Ереван, Душанбе и многие другие зарубежные города», — сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
В новом расписании широко представлена Турция. Полетные программы в Анталью заявили сразу семь авиаперевозчиков. Кроме того, с 4 ноября до пяти увеличивается общее число еженедельных рейсов в Стамбул за счет прихода на маршрут еще одного перевозчика — авиакомпании Red Wings.
«Особенностью нового расписания станет пополнение маршрутной сети аэропорта Кольцово совершенно новыми направлениями полетов. В ноябре-декабре уральцам впервые станут доступны прямые регулярные рейсы в Ла-Роману (Доминиканская Республика) и Владивосток, а после долгого перерыва возобновятся рейсы в Алма-Ату и Саратов», — сообщает пресс-служба аэропорта.
Всего на данный момент из Екатеринбурга запланировано выполнение рейсов по 81 направлению, 39 из которых — международные.
На внутренних направлениях пассажирам Екатеринбурга традиционно будут доступны прямые перелеты в регионы европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Остаются в расписании и российские курорты Краснодарского края, Крыма, Ставрополья и Алтая. Так, в Сочи будет выполняться до 16 рейсов в неделю силами четырех авиакомпаний, в Новосибирск — до 28 рейсов в неделю. Обращает на себя внимание увеличение интереса к Казани. Полеты в этот город будут выполнять сразу три авиакомпании: «Уральские авиалинии», «РусЛайн» и «Якутия».
Расширяется сетка полетов на международных направлениях. Помимо главных новинок зимнего сезона — регулярных рейсов в Ла-Роману и Алма-Ату — в зимнем расписании Кольцово появился рейс в Мюнхен.
«Традиционно в зимнюю навигацию широко представлены рейсы на курорты Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Из Екатеринбурга можно будет улететь прямыми рейсами в Таиланд (Пхукет, Утапао, Бангкок), во Вьетнам (Нячанг и Фукуок), Китай (Пекин, Харбин, Санья, Ордос), Индию (Гоа), на Шри-Ланку (Коломбо), в ОАЭ (Дубай и Шарджа). Кроме того, в зимний период из столицы Урала можно будет отправиться в Ларнаку, Прагу, Рим, Париж, Барселону, Тель-Авив, Ереван, Душанбе и многие другие зарубежные города», — сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
В новом расписании широко представлена Турция. Полетные программы в Анталью заявили сразу семь авиаперевозчиков. Кроме того, с 4 ноября до пяти увеличивается общее число еженедельных рейсов в Стамбул за счет прихода на маршрут еще одного перевозчика — авиакомпании Red Wings.
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