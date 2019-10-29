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Экологи выявили повышенное содержание металлов в реке Шегультан вблизи карьеров УГМК
29 октябрь 2019 (14:03)
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. Ученые Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов (РосНИИВХ) провели анализ пробы воды на реке Шегультан на севере Свердловской области, которую 22 сентября взяли активисты общественной организации «Живой Шемур». Об этом говорится на сайте экологического движения.
«Согласно данным РосНИИВХ, в сентябре 2019 года концентрация тяжелых металлов в воде повысилась относительно значений прошлого года. Больше всего возросла концентрация алюминия, от незначительной (<0,005) до 4,8 мг/дм3, превышение ПДК в 24 раза. Напомним, алюминий мог появиться в воде из-за выщелачивания вмещающих пород серной кислотой, образующейся на отвалах. На втором месте цинк (повышение концентрации и превышение ПДК в 4 раза), далее медь (концентрация повысилась почти в 10 раз, превышение ПДК в 2 раза для людей и почти в 2 тыс. раз для рыб). В целом состав воды по тяжелым металлам похож на прошлогоднюю воду в реке Шегультан в районе 49-го квартала, значительно выше по течению», — говорится в сообщении.
Ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр.
«Согласно данным РосНИИВХ, в сентябре 2019 года концентрация тяжелых металлов в воде повысилась относительно значений прошлого года. Больше всего возросла концентрация алюминия, от незначительной (<0,005) до 4,8 мг/дм3, превышение ПДК в 24 раза. Напомним, алюминий мог появиться в воде из-за выщелачивания вмещающих пород серной кислотой, образующейся на отвалах. На втором месте цинк (повышение концентрации и превышение ПДК в 4 раза), далее медь (концентрация повысилась почти в 10 раз, превышение ПДК в 2 раза для людей и почти в 2 тыс. раз для рыб). В целом состав воды по тяжелым металлам похож на прошлогоднюю воду в реке Шегультан в районе 49-го квартала, значительно выше по течению», — говорится в сообщении.
Ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр.
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