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«Уральские авиалинии» перешли на зимнее расписание
28 октябрь 2019 (17:46)
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» перешли на зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Главной новинкой расписания стали рейсы в Лондон. Они будут выполняться из московского аэропорта Домодедово с 20 декабря четыре раза в неделю. А благодаря стыковкам рейсы доступны для жителей ряда городов России и СНГ.
Также среди новинок прямые полеты из Жуковского в Амстердам, которые начнутся с 30 октября. Из Екатеринбурга появятся рейсы в Казань, которые будут выполняться каждое воскресенье и в Алма-Ату (Алматы) с частотой два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.
Для жителей Иркутска с 26 ноября открываются полеты в Бангкок, из Воронежа можно будет улететь в Ош и Душанбе, также — в Душанбе из Нижневартовска, в Ош из Красноярска и из Казани в Харбин с посадкой в Екатеринбурге.
«В зимний период основное расписание авиакомпании сохранится, самые популярные рейсы в города России останутся без изменения и будут вылетать по тому расписанию, к которому привыкли пассажиры. Некоторые рейсы станут круглогодичными: Бордо из Москвы; Прага из Перми и Жуковского; Калининград из Екатеринбурга; Сургут из Москвы; Симферополь из Казани; прямой рейс из Москвы в Благовещенск», — говорится в сообщении.
Этой зимой будут выполняться рейсы из Москвы в Эйлат; из Екатеринбурга в Дубай, сохранится частота рейсов в Прагу, Париж, Рим и Тель-Авив. В период новогодних каникул введены специальные рождественские рейсы из Екатеринбурга в Ларнаку и Барселону.
С декабря будут выполняться рейсы в Зальцбург из Екатеринбурга, в Мюнхен из Москвы и Екатеринбурга. Возобновятся полеты в Саппоро из Владивостока и увеличится количество рейсов в Сочи и Симферополь из Екатеринбурга.
Главной новинкой расписания стали рейсы в Лондон. Они будут выполняться из московского аэропорта Домодедово с 20 декабря четыре раза в неделю. А благодаря стыковкам рейсы доступны для жителей ряда городов России и СНГ.
Также среди новинок прямые полеты из Жуковского в Амстердам, которые начнутся с 30 октября. Из Екатеринбурга появятся рейсы в Казань, которые будут выполняться каждое воскресенье и в Алма-Ату (Алматы) с частотой два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.
Для жителей Иркутска с 26 ноября открываются полеты в Бангкок, из Воронежа можно будет улететь в Ош и Душанбе, также — в Душанбе из Нижневартовска, в Ош из Красноярска и из Казани в Харбин с посадкой в Екатеринбурге.
«В зимний период основное расписание авиакомпании сохранится, самые популярные рейсы в города России останутся без изменения и будут вылетать по тому расписанию, к которому привыкли пассажиры. Некоторые рейсы станут круглогодичными: Бордо из Москвы; Прага из Перми и Жуковского; Калининград из Екатеринбурга; Сургут из Москвы; Симферополь из Казани; прямой рейс из Москвы в Благовещенск», — говорится в сообщении.
Этой зимой будут выполняться рейсы из Москвы в Эйлат; из Екатеринбурга в Дубай, сохранится частота рейсов в Прагу, Париж, Рим и Тель-Авив. В период новогодних каникул введены специальные рождественские рейсы из Екатеринбурга в Ларнаку и Барселону.
С декабря будут выполняться рейсы в Зальцбург из Екатеринбурга, в Мюнхен из Москвы и Екатеринбурга. Возобновятся полеты в Саппоро из Владивостока и увеличится количество рейсов в Сочи и Симферополь из Екатеринбурга.
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