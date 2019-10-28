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Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный снег и метели
28 октябрь 2019 (14:07)
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Днем и вечером 28 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, метели, усиление ветра до 25 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на данные синоптиков.
Ночью 29 октября сохранится усиление ветра до 25 м/с, метели, в горах ожидается налипание мокрого снега на провода.
«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки. Налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи», — говорится в сообщении.
Ночью 29 октября сохранится усиление ветра до 25 м/с, метели, в горах ожидается налипание мокрого снега на провода.
«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки. Налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи», — говорится в сообщении.
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