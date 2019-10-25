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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав регионального оргкомитета Универсиады-2023
25 октябрь 2019 (17:23)
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав регионального организационного комитета по подготовке к 32-й Всемирной летней Универсиаде 2023 года, соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Как сообщается на официальном портале города, оргкомитет возглавил глава региона. Его заместителями стали первый замгубернатора Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. В состав оргкомитета вошли руководители органов исполнительной власти Свердловской области, главы Верхней Пышмы и Сысерти, представители силовых ведомств и застройщики.
Им предстоит разработать план основных мероприятий, обеспечить правовые, организационные, экономические и социальные основы для проведения студенческих игр.
Всемирная летняя Универсиада пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.
Как сообщается на официальном портале города, оргкомитет возглавил глава региона. Его заместителями стали первый замгубернатора Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. В состав оргкомитета вошли руководители органов исполнительной власти Свердловской области, главы Верхней Пышмы и Сысерти, представители силовых ведомств и застройщики.
Им предстоит разработать план основных мероприятий, обеспечить правовые, организационные, экономические и социальные основы для проведения студенческих игр.
Всемирная летняя Универсиада пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.
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