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Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке персональных данных клиентов
24 октябрь 2019 (13:39)
УрБК, Москва, 24.10.2019. Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения.
«В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было», — сообщили в Сбербанке.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о крупной утечке персональных данных клиентов Сбербанка. По информации издания, объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось в минувшие выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам продавца, он реализует данные о более 60 млн кредитных карт. Потенциальным покупателям предлагается пробный фрагмент базы из 200 клиентов уральского филиала Сбербанка.
Сбербанк также сообщил, что служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами выявила, что руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей, попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях.
«В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было», — сообщили в Сбербанке.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о крупной утечке персональных данных клиентов Сбербанка. По информации издания, объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось в минувшие выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам продавца, он реализует данные о более 60 млн кредитных карт. Потенциальным покупателям предлагается пробный фрагмент базы из 200 клиентов уральского филиала Сбербанка.
Сбербанк также сообщил, что служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами выявила, что руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей, попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях.
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