Новости дня
Аудиофайлы некоторых клиентов Сбербанка вновь оказались в открытом доступе
24 октябрь 2019 (10:10)
УрБК, Москва, 24.10.2019. Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались в открытом доступе. По словам одного из продавцов, база данных о заемщиках с 2015 года до настоящего времени составляет миллион строк. Кроме стандартных данных продаются и записи последних разговоров с колл-центром Сбербанка, сообщает издание «Коммерсантъ».
13 октября предложение о продаже базы появилось на одном из теневых интернет-ресурсов. В ней представлены клиентские данные тех, кто имеет кредиты или кредитные карты данной организации: паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности, а также последняя запись разговора с банком.
Также сообщается, что за три недели октября в базу добавилось 19 тыс. 823 строки.
Ранее УрБК писал о том, что в начале октября на одном из специализированных форумов появилось объявление о продаже «свежей базы крупного банка», которым оказался Сбербанк. Вскоре выяснилось, что информация о клиентах похищена из уральского филиала. Теперь данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.
После этого в Сбербанке провели внутреннее расследование и установили, что один из сотрудников продал клиентскую базу, содержащую 5 тыс. записей, злоумышленникам.
13 октября предложение о продаже базы появилось на одном из теневых интернет-ресурсов. В ней представлены клиентские данные тех, кто имеет кредиты или кредитные карты данной организации: паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности, а также последняя запись разговора с банком.
Также сообщается, что за три недели октября в базу добавилось 19 тыс. 823 строки.
Ранее УрБК писал о том, что в начале октября на одном из специализированных форумов появилось объявление о продаже «свежей базы крупного банка», которым оказался Сбербанк. Вскоре выяснилось, что информация о клиентах похищена из уральского филиала. Теперь данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.
После этого в Сбербанке провели внутреннее расследование и установили, что один из сотрудников продал клиентскую базу, содержащую 5 тыс. записей, злоумышленникам.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Выявлена дополнительная продажа 5 тыс. записей о клиентах сотрудником Сбербанка
- Сбербанк подозревает одного из сотрудников в утечке персональных данных клиентов
- В Сбербанке произошла крупная утечка персональных данных клиентов
- В Сбербанке произошла крупная утечка персональных данных клиентов
- Данные 900 тыс. клиентов российских банков оказались в открытом доступе