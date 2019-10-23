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У жительницы Свердловской области арестовали автомобиль KIA за долги по кредитам в 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. У жительницы Свердловской области арестовали автомобиль KIA за долги по кредитам в 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы судебных приставов России.



Исполнительное производство в отношении жительницы области о взыскании просроченной задолженности в пользу кредитной организации было возбуждено Верх-Исетским районным отделом судебных приставов города Екатеринбурга.



Сотрудники ведомства нашли гражданку и ее автомобиль в Белоярском районе. Должник самостоятельно к оплате не приступила. Из запросов, направленных в регистрирующие органы, стало известно, что у нее имеется в собственности автомобиль KIA SLS и недвижимость.



Совершив выход по адресу должника, судебные приставы Верх-Исетского районного отдела выяснили, что должник продала квартиру, и новый владелец продемонстрировал бумаги, в которых был указан новый адрес бывшей владелицы в селе Белоярского района.



Судебные приставы Белоярского районного отдела выехали по поручению коллег по указанному адресу, во дворе нужного дома оказался автомобиль, принадлежащий должнику. В отношении автомобиля KIA составлен акт описи и ареста имущества.



На следующий день задолженность была погашена в полном объеме.

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