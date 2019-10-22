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«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Амстердам из Жуковского

22 октябрь 2019 (15:22)

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на новом направлении Жуковский — Амстердам — Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейс будет выполняться с 30 октября 2019 года два раза в неделю по средам и субботам. Вылет из Жуковского в 11.15, прилет в Амстердам в 12.45, обратный рейс из Амстердама в 13.45, прилет в Жуковский в 19.05.

Стоимость перелета из Жуковского в Амстердам начинается от 3 тыс. 720 руб. в одну сторону и от 8 тыс. 549 руб. по направлению туда-обратно. Из Амстердама в Жуковский билет обойдется от 4 тыс. 829 руб. в одну сторону и от 8 тыс. 549 руб. по направлению туда-обратно. Цены указаны со всеми сборами.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в авиакассах.

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