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Заработная плата жителей Свердловской области в январе-августе выросла на 6,5%

22 октябрь 2019 (12:04)

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. В Свердловской области в январе-августе этого года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув уровня 39 тыс. 745 руб., сообщает Свердловскстат.

При этом отмечается, что наибольшее повышение заработной платы в исследуемый период по сравнению с аналогичным в 2018 году произошло в сфере здравоохранения и социальных услуг — на 11,4% (до 40 тыс. 228 руб.), а также культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 9,9% (до 42 тыс. 252 руб.).

Напротив, меньший рост заработной платы в исследуемый период был зафиксирован в административной деятельности и сопутствующих ей дополнительных услугах — на 1,5% (до 26 тыс. 555 руб.), сфере транспортировки и хранения — на 3,3% (до 45 тыс. 479 руб.).

В августе среднемесячная начисленная заработная плата жителей региона составила 38 тыс. 624 руб. При этом в сфере по операциям с недвижимым имуществом по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована отрицательная динамика — заработная плата работников снизилась на 1,1% до 30 тыс. 630 руб. А самый большой прирост заработной платы работников произошел в области сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (на 9,7% до 29 тыс. 754 руб.).

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