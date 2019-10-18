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В Екатеринбурге при попытке ограбления банка «Открытие» застрелили клиента
18 октябрь 2019 (13:51)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. В Екатеринбурге совершено вооруженное нападение на офис банка «Открытие» по улице Малышева, 128. При этом погиб один из клиентов банка.
Нападение на офис банка «Открытие» в центре Екатеринбурга произошло сегодня днем. В помещение ворвался неизвестный мужчина, у которого в руках был предмет, похожий на обрез двуствольного ружья.
Грабитель потребовал выдать ему деньги и открыл стрельбу по видеокамере в служебном помещении. После того, как один из посетителей офиса попытался ему противодействовать и задержать, тот застрелил мужчину.
После этого нападавшего задержали другие посетители банковского офиса и передали сотрудникам ЧОП. Последние, в свою очередь, передали его полицейским.
Как сообщил УрБК руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после того, как грабитель выстрелил в видеокамеру, один из посетителей банковского офиса попытался задержать нападавшего.
«К сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину», —добавил представитель полицейского главка.
По предварительным данным, нападавшего зовут Виталий, он 1982 года рождения, зарегистрирован в Ростовской области.
Нападение на офис банка «Открытие» в центре Екатеринбурга произошло сегодня днем. В помещение ворвался неизвестный мужчина, у которого в руках был предмет, похожий на обрез двуствольного ружья.
Грабитель потребовал выдать ему деньги и открыл стрельбу по видеокамере в служебном помещении. После того, как один из посетителей офиса попытался ему противодействовать и задержать, тот застрелил мужчину.
После этого нападавшего задержали другие посетители банковского офиса и передали сотрудникам ЧОП. Последние, в свою очередь, передали его полицейским.
Как сообщил УрБК руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после того, как грабитель выстрелил в видеокамеру, один из посетителей банковского офиса попытался задержать нападавшего.
«К сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину», —добавил представитель полицейского главка.
По предварительным данным, нападавшего зовут Виталий, он 1982 года рождения, зарегистрирован в Ростовской области.
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