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Центр — на Запад
18 октябрь 2019 (13:19)
В ближайшее время у Екатеринбурга может появиться новый административно-деловой центр. Он может расположиться на крайнем западе города — в перспективном районе ВИЗ-Правобережный. С такой инициативной выступил в своей программной статье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Глава Екатеринбурга Александр Геннадьевич Высокинский в июле этого года утвердил проект планировки района ВИЗ-Правобережный. Я дал поручение правительству Свердловской области проработать вопрос переноса административных зданий органов государственной власти в район ВИЗ-Правобережный. Безусловно, это решение требует тщательного анализа и не является первостепенным, но один аргумент в его пользу очевиден — появляется возможность разгрузить современный центр Екатеринбурга, который буквально задыхается от автомобильного трафика», — пишет Куйвашев в своей статье «Не бояться мечтать. Вчера — мечта, сегодня — цель, завтра — реальность», опубликованной в «Областной газете».
По словам губернатора, он мечтает о времени, «когда кварталы и бульвары прекрасных улиц центрального проспекта города будут приводить к водам Верх-Исетского пруда».
Идея о переносе органов государственной власти в район ВИЗ-Правобережный озвучивается не впервые. О такой возможности УрБК писал еще в 2012 году и не раз обсуждал впоследствии.
Так, еще семь лет назад — в 2012 году информагентство УрБК предлагал такой вариант размещения органов государственной власти, которые сейчас сконцентрированы в самом центре Екатеринбурга.
«Екатеринбург может пойти по пути «Большой Москвы» и избавить центр города от административных учреждений. Эксперты полагают, что недавняя президентская идея о создании «столичного федерального округа» и выносе подавляющего большинства министерств и ведомств за исторические границы Москвы может прижиться и в столице Урала. Перенос всех госучреждений на новую площадку за пределами центра Екатеринбурга и размещение там рабочих мест для всех госслужащих не только помогут избавить центр города от пробок — освобожденные от чиновников квадратные метры в центре дадут качественный толчок к развитию как городской инфраструктуры, так и бизнеса», — говорилось в статье УрБК за 17 апреля 2012 года.
Уже тогда были понятны и причины для возможного переноса, которые практически не изменились за последние семь лет. Как и тогда, сегодня в центре Екатеринбурга сосредоточено огромное количество административных зданий: здесь разместились и органы местного самоуправления, и многочисленные министерства и ведомства областного правительства, и структуры полпредства. И это не говоря уже о ведомственных учреждениях и организациях, куда ежедневно приходят тысячи граждан, чтобы решить свои земельные, налоговые и другие вопросы. В центре стремятся разместить свои штаб-квартиры даже главы многих административных районов Екатеринбурга. Самым примечательным можно считать Ленинский район, простирающийся до Горного Щита, но управляемый из здания на улице Чернышевского, в двух шагах от центра.
Все вместе государственные и муниципальные службы занимают несколько десятков зданий в историческом центре Екатеринбурга, в том числе множество старинных особняков и зданий, являющихся памятниками архитектуры. Используемая ими площадь исчисляется сотнями тысяч квадратных метров.
Большинство чиновников, а также часть приходящих к ним жителей города и области, как правило, передвигаются на автомобилях. В итоге уровень трафика на дорогах в столице Урала стремительно догоняет показатели московских пробок. Парковочные площадки в центре плотно заняты автомобилями чиновников, которые практически не оставляют места для транспорта остальных горожан.
Вынос всей бюрократической структуры за пределы города решил бы транспортные проблемы и освободил бы исторический центр для коммерческого и общественного использования. Автомобильный трафик в значительной мере сместился бы из центра в новый административный район, а опустевшие здания могли бы быть использованы под культурные, общественные, туристические или полезные городу коммерческие объекты.
Возможность создания нового административно-делового центра города обсуждалась УрБК и в этом году. Так, в июне был опубликован материал «Городу нужны новые точки роста», в котором в качестве одного из перспективных направлений развития города был обозначен именно ВИЗ.
Уже в этом году опрошенные агентством эксперты назвали именно ВИЗ-Правобережный одной из возможных площадок для создания «нового центра Екатеринбурга».
Скриншот карты с сервиса «Яндекс.Карты»
«Сама по себе идея создавать «новые центры» города мне кажется правильной. Такой мегаполис как Екатеринбург заслуживает того, чтобы в нем было несколько точек притяжения. Не только центральная площадь, памятник Ленину и так далее. Известно, что во многих крупных городах есть альтернативные центры притяжения граждан. Однако успешность таких проектов во многом зависит от постановки конкретных целей и механизмов их реализации», — отмечал независимый финансовый аналитик Константин Селянин.
«На мой взгляд, если бы этот проект реализовали, это была бы серьезная градостроительная ошибка. Нельзя создавать «точки роста» в оторванных от городской среды районах. Они не принесут серьезного экономического эффекта. Если построить образовательный кластер в лесу и создать там некий образовательный заповедник, то ничего хорошего из этого не выйдет. Необходимо выбирать место, которое неразрывно связано с уже сложившейся средой. Оптимальным вариантом является ВИЗ-Правобережный», — полагал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
Директор Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области Юрий Чумерин отмечал, что уральский бизнес рассчитывает хорошо заработать на освоении этой территории.
«ВИЗ-Правобережный — это самое шикарное место для создания новой точки роста. По сути, это продолжение проспекта Ленина. Рядом находится пруд. Мы все давно ждем, когда начнется масштабное освоение этой территории. Здесь должны построить около 1 млн кв. м. жилья. Мне кажется, между генподрядчиками уже началась какая-то «дележка». Они решают, кто сколько должен построить», — сказал Юрий Чумерин.
Импульс к развитию района должно дать и строительство второй ветки метро, которая свяжет ВИЗ-Правобережный с центром города. Перенос туда административных зданий подстегнет развитие обслуживающей инфраструктуры. Все это может дать серьезный импульс развитию города в западном направлении.
В мировой практике есть масса примеров, когда в крупных городах истощались ресурсы для развития исторического центра, поэтому там искусственно создавали вторую «точку притяжения» горожан. По своей функциональности такие территории практически не отличаются от исторического центра, поэтому являются привлекательными для потенциальных инвесторов.
Сам Куйвашев не обозначил сроков выполнения поручения, отметив только, что оно «требует тщательного анализа и не является первостепенным».
Напомним, в микрорайоне «ВИЗ-Правобережный» планировалось проводить выставку ЭКСПО-2025. Заявка Екатеринбурга не одержала победу, однако власти решили не отменять планы по развитию этого района.
«Глава Екатеринбурга Александр Геннадьевич Высокинский в июле этого года утвердил проект планировки района ВИЗ-Правобережный. Я дал поручение правительству Свердловской области проработать вопрос переноса административных зданий органов государственной власти в район ВИЗ-Правобережный. Безусловно, это решение требует тщательного анализа и не является первостепенным, но один аргумент в его пользу очевиден — появляется возможность разгрузить современный центр Екатеринбурга, который буквально задыхается от автомобильного трафика», — пишет Куйвашев в своей статье «Не бояться мечтать. Вчера — мечта, сегодня — цель, завтра — реальность», опубликованной в «Областной газете».
По словам губернатора, он мечтает о времени, «когда кварталы и бульвары прекрасных улиц центрального проспекта города будут приводить к водам Верх-Исетского пруда».
Идея о переносе органов государственной власти в район ВИЗ-Правобережный озвучивается не впервые. О такой возможности УрБК писал еще в 2012 году и не раз обсуждал впоследствии.
Так, еще семь лет назад — в 2012 году информагентство УрБК предлагал такой вариант размещения органов государственной власти, которые сейчас сконцентрированы в самом центре Екатеринбурга.
«Екатеринбург может пойти по пути «Большой Москвы» и избавить центр города от административных учреждений. Эксперты полагают, что недавняя президентская идея о создании «столичного федерального округа» и выносе подавляющего большинства министерств и ведомств за исторические границы Москвы может прижиться и в столице Урала. Перенос всех госучреждений на новую площадку за пределами центра Екатеринбурга и размещение там рабочих мест для всех госслужащих не только помогут избавить центр города от пробок — освобожденные от чиновников квадратные метры в центре дадут качественный толчок к развитию как городской инфраструктуры, так и бизнеса», — говорилось в статье УрБК за 17 апреля 2012 года.
Уже тогда были понятны и причины для возможного переноса, которые практически не изменились за последние семь лет. Как и тогда, сегодня в центре Екатеринбурга сосредоточено огромное количество административных зданий: здесь разместились и органы местного самоуправления, и многочисленные министерства и ведомства областного правительства, и структуры полпредства. И это не говоря уже о ведомственных учреждениях и организациях, куда ежедневно приходят тысячи граждан, чтобы решить свои земельные, налоговые и другие вопросы. В центре стремятся разместить свои штаб-квартиры даже главы многих административных районов Екатеринбурга. Самым примечательным можно считать Ленинский район, простирающийся до Горного Щита, но управляемый из здания на улице Чернышевского, в двух шагах от центра.
Все вместе государственные и муниципальные службы занимают несколько десятков зданий в историческом центре Екатеринбурга, в том числе множество старинных особняков и зданий, являющихся памятниками архитектуры. Используемая ими площадь исчисляется сотнями тысяч квадратных метров.
Большинство чиновников, а также часть приходящих к ним жителей города и области, как правило, передвигаются на автомобилях. В итоге уровень трафика на дорогах в столице Урала стремительно догоняет показатели московских пробок. Парковочные площадки в центре плотно заняты автомобилями чиновников, которые практически не оставляют места для транспорта остальных горожан.
Вынос всей бюрократической структуры за пределы города решил бы транспортные проблемы и освободил бы исторический центр для коммерческого и общественного использования. Автомобильный трафик в значительной мере сместился бы из центра в новый административный район, а опустевшие здания могли бы быть использованы под культурные, общественные, туристические или полезные городу коммерческие объекты.
Возможность создания нового административно-делового центра города обсуждалась УрБК и в этом году. Так, в июне был опубликован материал «Городу нужны новые точки роста», в котором в качестве одного из перспективных направлений развития города был обозначен именно ВИЗ.
Уже в этом году опрошенные агентством эксперты назвали именно ВИЗ-Правобережный одной из возможных площадок для создания «нового центра Екатеринбурга».
Скриншот карты с сервиса «Яндекс.Карты»
«Сама по себе идея создавать «новые центры» города мне кажется правильной. Такой мегаполис как Екатеринбург заслуживает того, чтобы в нем было несколько точек притяжения. Не только центральная площадь, памятник Ленину и так далее. Известно, что во многих крупных городах есть альтернативные центры притяжения граждан. Однако успешность таких проектов во многом зависит от постановки конкретных целей и механизмов их реализации», — отмечал независимый финансовый аналитик Константин Селянин.
«На мой взгляд, если бы этот проект реализовали, это была бы серьезная градостроительная ошибка. Нельзя создавать «точки роста» в оторванных от городской среды районах. Они не принесут серьезного экономического эффекта. Если построить образовательный кластер в лесу и создать там некий образовательный заповедник, то ничего хорошего из этого не выйдет. Необходимо выбирать место, которое неразрывно связано с уже сложившейся средой. Оптимальным вариантом является ВИЗ-Правобережный», — полагал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
Директор Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области Юрий Чумерин отмечал, что уральский бизнес рассчитывает хорошо заработать на освоении этой территории.
«ВИЗ-Правобережный — это самое шикарное место для создания новой точки роста. По сути, это продолжение проспекта Ленина. Рядом находится пруд. Мы все давно ждем, когда начнется масштабное освоение этой территории. Здесь должны построить около 1 млн кв. м. жилья. Мне кажется, между генподрядчиками уже началась какая-то «дележка». Они решают, кто сколько должен построить», — сказал Юрий Чумерин.
Импульс к развитию района должно дать и строительство второй ветки метро, которая свяжет ВИЗ-Правобережный с центром города. Перенос туда административных зданий подстегнет развитие обслуживающей инфраструктуры. Все это может дать серьезный импульс развитию города в западном направлении.
В мировой практике есть масса примеров, когда в крупных городах истощались ресурсы для развития исторического центра, поэтому там искусственно создавали вторую «точку притяжения» горожан. По своей функциональности такие территории практически не отличаются от исторического центра, поэтому являются привлекательными для потенциальных инвесторов.
Сам Куйвашев не обозначил сроков выполнения поручения, отметив только, что оно «требует тщательного анализа и не является первостепенным».
Напомним, в микрорайоне «ВИЗ-Правобережный» планировалось проводить выставку ЭКСПО-2025. Заявка Екатеринбурга не одержала победу, однако власти решили не отменять планы по развитию этого района.
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