Екатеринбургу нужны новые точки роста

Центр Екатеринбурга фактически исчерпал потенциал для развития. Плотность застройки в границах улиц Восточной — Декабристов — Московской — Челюскинцев чрезвычайно высока. Оставшиеся незастроенными места известны наперечет, большая часть из них уже зарезервирована под те или иные объекты. Реализация действительно глобальных проектов, способных стать драйверами развития города, на этой территории невозможна.Более того, каждый новый крупный объект в рамках центра неизбежно становится объектом критики, недовольства жителей, а порой — и общественного противостояния. И это объяснимо: «точечно» встречаемое здание обязательно либо вступит в конфликт с уже имеющейся застройкой и не впишется в исторически сложившийся ансамбль, либо потребует сноса очередного памятника архитектуры, либо будет покушаться на немногочисленные в центре общественные и рекреационные пространства. Кроме того, точечная застройка в центре серьезно увеличивает нагрузку на социальную и транспортную инфраструктуру, возможности которых уже близки к исчерпанию, а в случае с парковочными местами и вовсе не соответствует потребностям города. В результате дельнейшее «уплотнительное» развитие этих территорий будет негативно сказываться на качестве жизни практически всех екатеринбуржцев.При этом очевидно, что дефицит свободных площадок в центре Екатеринбурга сдерживает развитие всего города. Как правило, инвесторы не хотят реализовывать масштабные проекты на периферии, ведь людские, транспортные, информационные потоки замыкаются именно здесь. В результате город оказался в патовой ситуации: из-за дефицита свободных площадок многие предприниматели элементарно не могут найти подходящее место для реализации крупных инновационных проектов.Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать глобальное переформатирование, вынос из него «жилого сектора», в первую очередь — старых пятиэтажных домов методом реновации и освобождение таким образом значительных площадей для новых проектов. Но в текущей экономической и общественно-политической ситуации более оправданным и реализуемым на практике выглядит идея создания в Екатеринбурге «нового центра».В мировой практике есть масса примеров, когда в крупных городах истощались ресурсы для развития исторического центра, поэтому там искусственно создавали вторую «точку притяжения» горожан. По своей функциональности такие территории практически не отличаются от исторического центра, поэтому являются привлекательными для потенциальных инвесторов.«Сама по себе идея создавать «новые центры» города мне кажется правильной. Такой мегаполис как Екатеринбург заслуживает того, чтобы в нем было несколько точек притяжения. Не только центральная площадь, памятник Ленину и так далее. Известно, что во многих крупных городах есть альтернативные центры притяжения граждан. Однако успешность таких проектов во многом зависит от постановки конкретных целей и механизмов их реализации», — считает независимый финансовый аналитик Константин Селянин.Идея создания новой точки развития в Екатеринбурге обсуждается не первый год. Ранее власти анонсировали ее появление на базе нового кампуса Большого Евразийского Государственного Университета. В районе озера Шарташ планировалось построить не только учебные и образовательные корпуса, но и жилые комплексы, торговые центры, спортивные объекты. Общая стоимость инвестиций оценивалась в 77 млрд руб. Однако из-за отсутствия федерального финансирования реализация проекта была заморожена.«На мой взгляд, если бы этот проект реализовали, это была бы серьезная градостроительная ошибка. Нельзя создавать «точки роста» в оторванных от городской среды районах. Они не принесут серьезного экономического эффекта. Если построить образовательный кластер в лесу и создать там некий образовательный заповедник, то ничего хорошего из этого не выйдет. Необходимо выбирать место, которое неразрывно связано с уже сложившейся средой. Оптимальным вариантом является ВИЗ-Правобережный», — полагает начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.Изначально в этом микрорайоне ранее хотели разместить объекты для проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО, на которую город претендовал в 2020 и 2025 годах. Объем инвестиций в инфраструктуру тогда оценивался в сумму более 200 млрд руб. После проигрышей заявки Екатеринбурга ВИЗ-Правобережный стали рассматривать как привлекательную площадку для размещения объектов Универсиады-2023. Решение о месте проведения масштабного спортивного мероприятия будет принято 2 июля 2019 года в Неаполе.На территории района ВИЗ-Правобережный планируется не только разместить спортивные и образовательные объекты, но и построить жилье, новые торговые и офисные центры, транспортные узлы и развязки.Директор Союза предприятий строительной индустрии Свердловской области Юрий Чумерин отметил, что уральский бизнес рассчитывает хорошо заработать на освоении этой территории.«ВИЗ-Правобережный — это самое шикарное место для создания новой точки роста. По сути, это продолжение проспекта Ленина. Рядом находится пруд. Если мы выиграем право проведения Универсиады-2023, то здесь совсем скоро появится студенческая деревня. Мы все давно ждем, когда начнется масштабное освоение этой территории. Здесь должны построить около 1 млн кв. м. жилья. Мне кажется, между генподрядчиками уже началась какая-то «дележка». Они решают кто сколько должен построить», — сказал Юрий Чумерин.При освоении этой территории важно избежать серьезных градостроительных ошибок. В первую очередь речь идет о рисках хаотичной застройки. В этой ситуации необходимо разработать единый план развития этого микрорайона, где все будущие стройплощадки должны быть тесно связаны между собой. Также важно сделать серьезные вложения в строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Известно, что в районе ВИЗ-Правобережный планируется открыть несколько станций второй ветки метро. Однако без федерального финансирования реализация этого проекта будет невозможна.«Мне нравится район ВИЗ-Правобережный. Он экологически чистый. На берегу озера можно построить большое число объектов. Самая главная проблема — организация транспортного движения. Важно решить, как люди будут добираться от ВИЗа в Центр. Если эту проблему удастся решить, то у этого места есть хороший потенциал», — отмечает директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.По его словам, еще одной проблемой освоения этой территории может стать невысокий спрос на жилье со стороны населения, который связан со стагнацией экономики и снижением реальных доходов. Впрочем, при грамотной организации проекта этот фактор отойдет на второй план. Спрос на жилье может равномерно перераспределиться из других районов города.Как отмечают эксперты, у района ВИЗ-Правобережный есть все шансы стать вторым центром Екатеринбурга. Качественная реализация этого проекта с учетом всех возможных рисков позволит создать новую точку притяжения горожан и бизнеса. В этой ситуации многие инвесторы будут воспринимать эту территорию как «центральную» и захотят реализовывать здесь самые масштабные проекты.