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Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области составляет 1,02%
18 октябрь 2019 (12:52)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. По состоянию на 15 октября 2019 года численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области составляет 21 тыс. 823 человек. Об этом сообщает региональный Департамент по труду и занятости региона.
Уровень регистрируемой безработицы на Среднем Урале составляет 1,02%. Общее число вакансий на биржах составляет 41 тыс. 363 единицы.
Уровень регистрируемой безработицы на Среднем Урале составляет 1,02%. Общее число вакансий на биржах составляет 41 тыс. 363 единицы.
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