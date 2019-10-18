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Число частных инвесторов Московской биржи превысило 3 млн человек

УрБК, Москва, 18.10.2019. На Московской бирже число уникальных клиентов превысило 3 млн человек, а остатки на их счетах превышают 1 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».



В 2017 году на бирже открыли свыше 200 тыс. счетов, в 2018 году — более 600 тыс. счетов. За первые девять месяцев 2019 года количество уникальных клиентов на бирже выросло почти на 60% и составило более 3 млн человек.



Как сообщает «Коммерсантъ», в ближайшие годы участники рынка ожидают дальнейшего усиления роли частных инвесторов на бирже. Этому будут способствовать в том числе и шаги ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. Как отметило издание, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что текущая ситуация с инфляцией позволит регулятору быстрее смягчать денежно-кредитную политику, чем он предполагал раньше. Участники рынка расценили данное заявление как сигнал к тому, что уже в I квартале 2020 года ставка может опуститься до 6,5%.

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