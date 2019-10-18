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Евгений Куйвашев поддержал идею переезда органов власти Екатеринбурга на ВИЗ





Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил продумать вопрос о переселении органов государственной власти в район «ВИЗ-Правобережный». Об этом глава региона сообщил в опубликованной в «Областной газете» статье «Не бояться мечтать. Вчера — мечта, сегодня — цель, завтра — реальность».



Вместе с тем еще семь лет назад — в 2012 году информагентство УрБК



«Екатеринбург может пойти по пути «Большой Москвы» и избавить центр города от административных учреждений. Эксперты полагают, что недавняя президентская идея о создании «столичного федерального округа» и выносе подавляющего большинства министерств и ведомств за исторические границы Москвы может прижиться и в столице Урала. Перенос всех госучреждений на новую площадку за пределами центра Екатеринбурга и размещение там рабочих мест для всех госслужащих не только помогут избавить центр города от пробок — освобожденные от чиновников квадратные метры в центре дадут качественный толчок к развитию как городской инфраструктуры, так и бизнеса», — говорилось в статье УрБК за 17 апреля 2012 года.



В качестве возможных районов размещения правительственных зданий и разных ведомств в тексте семилетней давности назывались ВИЗ-Правобережный, Академический, Шарташ и Кольцово.



Возможность создания нового административно-делового центра города обсуждалась УрБК и в этом году. Так, в июне был опубликован материал



Сам Куйвашев не обозначил сроков выполнения поручения, отметив только, что оно «требует тщательного анализа и не является первостепенным».



Напомним, в микрорайоне «ВИЗ-Правобережный» планировалось проводить вставку ЭКСПО-2025. Заявка Екатеринбурга не одержала победу, однако власти решили не отменять планы по развитию этого района. УрБК, Екатеринбург, 18.10.2019. Поддержанная губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым идея о переносе органов государственной власти Екатеринбурга в район «ВИЗ-Правобережный» озвучивается не впервые. О такой возможности УрБК писал еще в 2012 году и не раз обсуждал впоследствии.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил продумать вопрос о переселении органов государственной власти в район «ВИЗ-Правобережный». Об этом глава региона сообщил в опубликованной в «Областной газете» статье «Не бояться мечтать. Вчера — мечта, сегодня — цель, завтра — реальность».Вместе с тем еще семь лет назад — в 2012 году информагентство УрБК предлагало такой вариант размещения органов государственной власти, которые сконцентрированы в самом центре Екатеринбурга.«Екатеринбург может пойти по пути «Большой Москвы» и избавить центр города от административных учреждений. Эксперты полагают, что недавняя президентская идея о создании «столичного федерального округа» и выносе подавляющего большинства министерств и ведомств за исторические границы Москвы может прижиться и в столице Урала. Перенос всех госучреждений на новую площадку за пределами центра Екатеринбурга и размещение там рабочих мест для всех госслужащих не только помогут избавить центр города от пробок — освобожденные от чиновников квадратные метры в центре дадут качественный толчок к развитию как городской инфраструктуры, так и бизнеса», — говорилось в статье УрБК за 17 апреля 2012 года.В качестве возможных районов размещения правительственных зданий и разных ведомств в тексте семилетней давности назывались ВИЗ-Правобережный, Академический, Шарташ и Кольцово.Возможность создания нового административно-делового центра города обсуждалась УрБК и в этом году. Так, в июне был опубликован материал «Городу нужны новые точки роста» , в котором в качестве одного из перспективных направлений развития был обозначен именно ВИЗ.Сам Куйвашев не обозначил сроков выполнения поручения, отметив только, что оно «требует тщательного анализа и не является первостепенным».Напомним, в микрорайоне «ВИЗ-Правобережный» планировалось проводить вставку ЭКСПО-2025. Заявка Екатеринбурга не одержала победу, однако власти решили не отменять планы по развитию этого района.

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