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Число личных банкротств в Свердловской области в январе-сентябре выросло вдвое
17 октябрь 2019 (17:46)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. В январе-сентябре 2019 года суды признали банкротами 2 тыс. 005 жителей Свердловской области. Это почти вдвое выше уровня аналогичного периода прошлого года (1 тыс. 120 человек). Об этом говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
В целом по России признали банкротами 46 тыс. 734 российских граждан. Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 года.
Лидерство по числу новых банкротов на 100 тыс. населения сохраняют Калмыкия, Пензенская и Вологодская области.
В целом по России признали банкротами 46 тыс. 734 российских граждан. Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 года.
Лидерство по числу новых банкротов на 100 тыс. населения сохраняют Калмыкия, Пензенская и Вологодская области.
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