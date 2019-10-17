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Генпрокуратура начала проверку из-за повышения «Победой» цены билетов в Россию из зарубежных аэропортов

17 октябрь 2019 (16:04)

УрБК, Москва, 17.10.2019. Генпрокуратура РФ начала проверку из-за информации о повышении стоимости авиабилетов авиакомпании «Победа» из-за рубежа. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

«По поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с публикацией в СМИ сообщений об увеличении с 28 октября стоимости международных авиаперелетов авиакомпании «Победа», — заявил Александр Куренной.

По его словам, в ходе проверки будет дана оценка правомерности повышения цены авиабилетов. Также будут приняты необходимые меры реагирования в случае выявления нарушений.

Ранее Минтранс заявил о необходимости изучить данную ситуацию совместно с ФАС.

Как ранее сообщила представитель авиакомпании «Победа» Елена Селиванова, с 28 октября билеты на рейсы лоукостера из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро. Эту сумму пришлось включить в стоимость билетов из-за того, что Московский городской суд запретил авиакомпании взимать с пассажиров дополнительную сумму за регистрацию на стойках аэропортов. По ее словам, средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4 тыс. 500 руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%.

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