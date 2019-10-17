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Генпрокуратура начала проверку из-за повышения «Победой» цены билетов в Россию из зарубежных аэропортов





«По поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с публикацией в СМИ сообщений об увеличении с 28 октября стоимости международных авиаперелетов авиакомпании «Победа», — заявил Александр Куренной.



По его словам, в ходе проверки будет дана оценка правомерности повышения цены авиабилетов. Также будут приняты необходимые меры реагирования в случае выявления нарушений.



Ранее Минтранс



Как ранее УрБК, Москва, 17.10.2019. Генпрокуратура РФ начала проверку из-за информации о повышении стоимости авиабилетов авиакомпании «Победа» из-за рубежа. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.«По поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с публикацией в СМИ сообщений об увеличении с 28 октября стоимости международных авиаперелетов авиакомпании «Победа», — заявил Александр Куренной.По его словам, в ходе проверки будет дана оценка правомерности повышения цены авиабилетов. Также будут приняты необходимые меры реагирования в случае выявления нарушений.Ранее Минтранс заявил о необходимости изучить данную ситуацию совместно с ФАС.Как ранее сообщила представитель авиакомпании «Победа» Елена Селиванова, с 28 октября билеты на рейсы лоукостера из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро. Эту сумму пришлось включить в стоимость билетов из-за того, что Московский городской суд запретил авиакомпании взимать с пассажиров дополнительную сумму за регистрацию на стойках аэропортов. По ее словам, средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4 тыс. 500 руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:04</span><br /><strong>Генпрокуратура начала проверку из-за повышения «Победой» цены билетов в Россию из зарубежных аэропортов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 17.10.2019. Генпрокуратура РФ начала проверку из-за информации о повышении стоимости авиабилетов авиакомпании «Победа» из-за рубежа. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090680-genprokuratura-nachala-proverku-iz-za-povyshenie-pobedoy-ceny-biletov-v-rossiyu-iz-zarubezhnyh-aeroportov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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