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Генпрокуратура начала проверку из-за повышения «Победой» цены билетов в Россию из зарубежных аэропортов
17 октябрь 2019 (16:04)
УрБК, Москва, 17.10.2019. Генпрокуратура РФ начала проверку из-за информации о повышении стоимости авиабилетов авиакомпании «Победа» из-за рубежа. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.
«По поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с публикацией в СМИ сообщений об увеличении с 28 октября стоимости международных авиаперелетов авиакомпании «Победа», — заявил Александр Куренной.
По его словам, в ходе проверки будет дана оценка правомерности повышения цены авиабилетов. Также будут приняты необходимые меры реагирования в случае выявления нарушений.
Ранее Минтранс заявил о необходимости изучить данную ситуацию совместно с ФАС.
Как ранее сообщила представитель авиакомпании «Победа» Елена Селиванова, с 28 октября билеты на рейсы лоукостера из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро. Эту сумму пришлось включить в стоимость билетов из-за того, что Московский городской суд запретил авиакомпании взимать с пассажиров дополнительную сумму за регистрацию на стойках аэропортов. По ее словам, средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4 тыс. 500 руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%.
«По поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с публикацией в СМИ сообщений об увеличении с 28 октября стоимости международных авиаперелетов авиакомпании «Победа», — заявил Александр Куренной.
По его словам, в ходе проверки будет дана оценка правомерности повышения цены авиабилетов. Также будут приняты необходимые меры реагирования в случае выявления нарушений.
Ранее Минтранс заявил о необходимости изучить данную ситуацию совместно с ФАС.
Как ранее сообщила представитель авиакомпании «Победа» Елена Селиванова, с 28 октября билеты на рейсы лоукостера из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро. Эту сумму пришлось включить в стоимость билетов из-за того, что Московский городской суд запретил авиакомпании взимать с пассажиров дополнительную сумму за регистрацию на стойках аэропортов. По ее словам, средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4 тыс. 500 руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%.
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