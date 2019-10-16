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Авиакомпания «Победа» поднимает на 40% цены на рейсы в Россию из зарубежных аэропортов
16 октябрь 2019 (10:27)
УрБК, Москва, 16.10.2019. Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро. Это произойдет с начала зимней навигации 28 октября 2019 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя авиакомпании Елену Селиванову.
Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1 тыс. 800 руб.
«Победа» исполняет решение Московского городского суда, комментирует Елена Селиванова. Суд 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил лоукостеру взимать 25 евро с пассажиров, вылетающих из-за рубежа, за регистрацию на стойках аэропортов.
В России регистрация на стойке не является отдельной услугой, и плата за нее включена в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов. Но в иностранных аэропортах сборы сегрегированные, за регистрацию на стойке пассажиров авиакомпании платят отдельно.
«Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро», — говорит Селиванова.
Средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4 тыс. 500 руб., продолжает она. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40% — это беспрецедентно высокий разовый рост.
Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1 тыс. 800 руб.
«Победа» исполняет решение Московского городского суда, комментирует Елена Селиванова. Суд 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил лоукостеру взимать 25 евро с пассажиров, вылетающих из-за рубежа, за регистрацию на стойках аэропортов.
В России регистрация на стойке не является отдельной услугой, и плата за нее включена в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов. Но в иностранных аэропортах сборы сегрегированные, за регистрацию на стойке пассажиров авиакомпании платят отдельно.
«Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро», — говорит Селиванова.
Средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4 тыс. 500 руб., продолжает она. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40% — это беспрецедентно высокий разовый рост.
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