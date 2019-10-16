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Авиакомпания «Победа» поднимает на 40% цены на рейсы в Россию из зарубежных аэропортов

УрБК, Москва, 16.10.2019. Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро. Это произойдет с начала зимней навигации 28 октября 2019 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя авиакомпании Елену Селиванову.



Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1 тыс. 800 руб.



«Победа» исполняет решение Московского городского суда, комментирует Елена Селиванова. Суд 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил лоукостеру взимать 25 евро с пассажиров, вылетающих из-за рубежа, за регистрацию на стойках аэропортов.



В России регистрация на стойке не является отдельной услугой, и плата за нее включена в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов. Но в иностранных аэропортах сборы сегрегированные, за регистрацию на стойке пассажиров авиакомпании платят отдельно.



«Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро», — говорит Селиванова.



Средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4 тыс. 500 руб., продолжает она. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40% — это беспрецедентно высокий разовый рост.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:27</span><br /><strong>Авиакомпания «Победа» поднимает на 40% цены на рейсы в Россию из зарубежных аэропортов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 16.10.2019. Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро. Это произойдет с начала зимней навигации 28 октября 2019 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя авиакомпании Елену Селиванову. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090628-aviakompaniya-pobeda-podnimaet-na-40-ceny-na-reysy-v-rossiyu-iz-zarubezhnyh-aeroportov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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