Новости дня

Минтранс и ФАС изучат повышение «Победой» цены билетов в Россию из зарубежных аэропортов





«Мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС и обязательно сделаем выводы и проинформируем вас о наших дальнейших действиях», — сказал Александр Юрчик.



В пресс-службе ФАС РИА «Новости» сообщили, что не видят причин вмешиваться в ситуацию с удорожанием билетов авиакомпании «Победа» из-за рубежа, пока та сохраняет доступную стоимость внутрироссийских перелетов и развивает маршрутную сеть внутри страны. При этом они добавили, что дополнительные сборы с пассажиров за исправление опечаток в билетах или при регистрации на рейс идут вразрез с политикой прозрачности и клиентоориентированности, проводимой группой «Аэрофлот».



Как ранее



По словам Елены Селивановой, средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4 тыс. 500 руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%. УрБК, Москва, 16.10.2019. Минтранс РФ вместе с ФАС внимательно изучит ситуацию с повышением авиакомпанией «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») стоимости билетов из-за рубежа. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика.«Мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС и обязательно сделаем выводы и проинформируем вас о наших дальнейших действиях», — сказал Александр Юрчик.В пресс-службе ФАС РИА «Новости» сообщили, что не видят причин вмешиваться в ситуацию с удорожанием билетов авиакомпании «Победа» из-за рубежа, пока та сохраняет доступную стоимость внутрироссийских перелетов и развивает маршрутную сеть внутри страны. При этом они добавили, что дополнительные сборы с пассажиров за исправление опечаток в билетах или при регистрации на рейс идут вразрез с политикой прозрачности и клиентоориентированности, проводимой группой «Аэрофлот».Как ранее сообщила представитель авиакомпании «Победа» Елена Селиванова, с 28 октября билеты на рейсы лоукостера из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро. Эту сумму пришлось включить в стоимость билетов из-за того, что Московский городской суд запретил авиакомпании взимать с пассажиров дополнительную сумму за регистрацию на стойках аэропортов.По словам Елены Селивановой, средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4 тыс. 500 руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:54</span><br /><strong>Минтранс и ФАС изучат повышение «Победой» цены билетов в Россию из зарубежных аэропортов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 16.10.2019. Минтранс РФ вместе с ФАС внимательно изучит ситуацию с повышением авиакомпанией «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») стоимости билетов из-за рубежа. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090652-mintrans-i-fas-izuchat-povyshenie-pobedoy-ceny-biletov-v-rossiyu-iz-zarubezhnyh-aeroportov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: