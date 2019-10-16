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Минтранс и ФАС изучат повышение «Победой» цены билетов в Россию из зарубежных аэропортов
16 октябрь 2019 (16:54)
УрБК, Москва, 16.10.2019. Минтранс РФ вместе с ФАС внимательно изучит ситуацию с повышением авиакомпанией «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») стоимости билетов из-за рубежа. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика.
«Мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС и обязательно сделаем выводы и проинформируем вас о наших дальнейших действиях», — сказал Александр Юрчик.
В пресс-службе ФАС РИА «Новости» сообщили, что не видят причин вмешиваться в ситуацию с удорожанием билетов авиакомпании «Победа» из-за рубежа, пока та сохраняет доступную стоимость внутрироссийских перелетов и развивает маршрутную сеть внутри страны. При этом они добавили, что дополнительные сборы с пассажиров за исправление опечаток в билетах или при регистрации на рейс идут вразрез с политикой прозрачности и клиентоориентированности, проводимой группой «Аэрофлот».
Как ранее сообщила представитель авиакомпании «Победа» Елена Селиванова, с 28 октября билеты на рейсы лоукостера из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро. Эту сумму пришлось включить в стоимость билетов из-за того, что Московский городской суд запретил авиакомпании взимать с пассажиров дополнительную сумму за регистрацию на стойках аэропортов.
По словам Елены Селивановой, средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4 тыс. 500 руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%.
«Мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС и обязательно сделаем выводы и проинформируем вас о наших дальнейших действиях», — сказал Александр Юрчик.
В пресс-службе ФАС РИА «Новости» сообщили, что не видят причин вмешиваться в ситуацию с удорожанием билетов авиакомпании «Победа» из-за рубежа, пока та сохраняет доступную стоимость внутрироссийских перелетов и развивает маршрутную сеть внутри страны. При этом они добавили, что дополнительные сборы с пассажиров за исправление опечаток в билетах или при регистрации на рейс идут вразрез с политикой прозрачности и клиентоориентированности, проводимой группой «Аэрофлот».
Как ранее сообщила представитель авиакомпании «Победа» Елена Селиванова, с 28 октября билеты на рейсы лоукостера из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро. Эту сумму пришлось включить в стоимость билетов из-за того, что Московский городской суд запретил авиакомпании взимать с пассажиров дополнительную сумму за регистрацию на стойках аэропортов.
По словам Елены Селивановой, средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4 тыс. 500 руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%.
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