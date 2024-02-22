Минтранс предложил ужесточить наказание для авиакомпаний за ошибки в билетах

УрБК, Москва, 22.02.2024. Минтранс готовит приказ для перевозчиков, обязывающий их предоставлять в единую базу данные о ...20.04.2023 Авиакомпании РФ в I квартале увеличили перевозки пассажиров на 4,5%
УрБК, Москва, 20.04.2023. В России авиакомпании за I квартал текущего года перевезли около 20 млн 700 тыс. пассажиров. ...26.07.2019 Российские авиакомпании в I полугодии увеличили перевозки на 12,1%
УрБК, Москва, 26.07.2019. Российские авиакомпании в январе-июне 2019 года перевезли 57,679 млн пассажиров, что на 12,1% ...19.09.2017 Минтранс РФ разработал меры наказания авиакомпаний за задержку рейсов
УрБК, Москва, 19.09.2017. Минтранс РФ разработал предложения, направленные на повышение ответственности авиакомпаний, ...28.05.2014 Минтранс планирует отменить бесплатный провоз багажа при авиаперевозках
УрБК, Москва, 28.05.2014. Правительство намерено освободить авиакомпании от обязанности резервировать за каждым ...