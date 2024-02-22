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Минтранс предложил ужесточить наказание для авиакомпаний за ошибки в билетах

УрБК, Москва, 24.05.2024. За ошибки при передаче данных о билетах пассажиров и условиях перевозки в автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) авиакомпании могут быть оштрафованы или принуждены к приостановке деятельности. Соответствующую инициативу выдвинул Минтранс, пишет «Коммерсантъ».

«Штраф за первое нарушение предложен в размере до 30 тыс. руб. для должностных лиц и до 100 тыс. для юридических. За повторное нарушение — до 400 тыс. руб. штрафа или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — приводит издание предложения Минтранса, которые содержатся в проекте поправок к КоАП РФ.

В Минтрансе необходимость поправок объяснили участившимися жалобами пассажиров: каждый год Ространснадзор получает около 700 подобных обращений (0,00067% от общего пассажиропотока в 105 млн человек по итогам 2023 года, уточняет «Коммерсантъ»).

Перевозчики, в свою очередь, отмечают, что ошибки в билетах могут происходить и по вине самих пассажиров или турагентов, неправильно заполнивших форму онлайн. Всего через турагентства и агрегаторы билеты оформляют 20-25% россиян. Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предположил, что следствием предложения Минтранса может стать «потребительский терроризм».
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