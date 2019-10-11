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В Екатеринбурге закончили ремонт на 17 дорожных объектах
11 октябрь 2019 (14:21)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. В Екатеринбурге по состоянию на 10 октября 2019 года в полном объеме выполнен ремонт на 17 объектах улично-дорожной сети. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
«В планах на 2020 год — отремонтировать еще 18 участков автомобильных дорог. Помимо асфальтобетонного покрытия при необходимости заменяют разрушенный бортовой камень, люки, восстанавливают газоны, монтируют устройства понижения для маломобильных групп граждан», — говорится в сообщении.
По информации заместителя председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга Сергея Яскевича, в 2019 году на улицах, где был выполнен ремонт проезжей части, отремонтировали 40 светофоров: заменили стойки, изношенные кабельные линии, управляющую аппаратуру, установили дорожные знаки. В 2020 году планируется отремонтировать 59 светофорных объектов.
«В планах на 2020 год — отремонтировать еще 18 участков автомобильных дорог. Помимо асфальтобетонного покрытия при необходимости заменяют разрушенный бортовой камень, люки, восстанавливают газоны, монтируют устройства понижения для маломобильных групп граждан», — говорится в сообщении.
По информации заместителя председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга Сергея Яскевича, в 2019 году на улицах, где был выполнен ремонт проезжей части, отремонтировали 40 светофоров: заменили стойки, изношенные кабельные линии, управляющую аппаратуру, установили дорожные знаки. В 2020 году планируется отремонтировать 59 светофорных объектов.
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