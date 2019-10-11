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В Екатеринбурге суд взыскал с компании «Парк Победы» 2,4 млн рублей за нанесение ущерба лесопарку
11 октябрь 2019 (12:45)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. В Екатеринбурге суд взыскал с ООО «Оздоровительно-спортивный комплекс «Парк Победы» (ООО «ОСК «Парк Победы») 2 млн 455 тыс. 412 руб. за нанесение ущерба в Шувакишском лесопарке. Также компания выплатила 20 тыс. 477 руб. госпошлины, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Оздоровительно-спортивный комплекс, арендующий лесной участок в Шувакишском лесопарке, совершил ряд нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. Участок является особо охраняемой природной территорией областного значения и включен в перечень лесных парков Свердловской области.
По условиям договора аренды «Парк Победы» принял на себя обязанность использовать лесопарк по назначению, соблюдать установленные режимы особо охраняемых природных территорий. Но компания вела строительные работы: бурила скважины, заливала туда бетон и возводила фундаменты из бетонных свай. При этом снимался и уничтожался верхний слой почвы, были видны следы разлива бетона.
Вся деятельность велась без проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу. Не было у компании и утвержденной департаментом лесного хозяйства Свердловской области лесной декларации. Повреждения почвы были выявлены на площади 717,16 кв. м.
Прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга в интересах неопределенного круга лиц обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с иском к ООО «ОСК «Парк Победы». Решением районного суда исковые требования были удовлетворены в полном объеме. С ООО «ОСК «Парк Победы» в доход городского бюджета взыскано 2 млн 455 тыс. 412 руб. — в счет возмещения ущерба, а также 20 тыс. 477 руб. госпошлины.
Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и принес на него жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила решение без изменений.
Оздоровительно-спортивный комплекс, арендующий лесной участок в Шувакишском лесопарке, совершил ряд нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. Участок является особо охраняемой природной территорией областного значения и включен в перечень лесных парков Свердловской области.
По условиям договора аренды «Парк Победы» принял на себя обязанность использовать лесопарк по назначению, соблюдать установленные режимы особо охраняемых природных территорий. Но компания вела строительные работы: бурила скважины, заливала туда бетон и возводила фундаменты из бетонных свай. При этом снимался и уничтожался верхний слой почвы, были видны следы разлива бетона.
Вся деятельность велась без проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу. Не было у компании и утвержденной департаментом лесного хозяйства Свердловской области лесной декларации. Повреждения почвы были выявлены на площади 717,16 кв. м.
Прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга в интересах неопределенного круга лиц обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с иском к ООО «ОСК «Парк Победы». Решением районного суда исковые требования были удовлетворены в полном объеме. С ООО «ОСК «Парк Победы» в доход городского бюджета взыскано 2 млн 455 тыс. 412 руб. — в счет возмещения ущерба, а также 20 тыс. 477 руб. госпошлины.
Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и принес на него жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила решение без изменений.
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