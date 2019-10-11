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В ЦБ не исключают отсрочку отмены территориального коэффициента в ОСАГО

УрБК, Москва, 11.10.2019. Отмена территориального коэффициента с 2020 года, который используется при расчете цены ОСАГО, может быть отложена на более поздний срок. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis зампреда Банка России Владимира Чистюхина.



Законопроект, разработанный Минфином и ЦБ о дальнейшей либерализации «автогражданки», был внесен в Госдуму в июле. Он предполагает отмену коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года), а также дальнейшее расширение тарифного коридора — страховщики смогут самостоятельно определять тариф в его пределах. Вдобавок к этому лимит выплат за вред жизни и здоровью при ДТП с нынешних 500 тыс. руб. должен подняться до 2 млн руб., то есть до компенсации, которая уже сейчас положена, в частности, пассажирам автобусов.



Но в настоящее время регулятор исходит из того, чтобы осуществлять изменения в ОСАГО более плавно, не все разом.



«Мы предполагаем, что перед вторым чтением все-таки пройдут еще несколько публичных обсуждений, в том числе парламентские слушания, на которых разные варианты развития событий будут обсуждены. Один из вариантов развития событий — это дополнительное расширение тарифного коридора, второй вариант — это отнесение на более поздний срок каких-то инициатив», — сказал Владимир Чистюхин.



Также он сообщил, что повышение лимитов выплат «по жизни и здоровью» в этом контексте не затрагивается, «больше речь идет о территориальном коэффициенте».



Первый этап реформы ОСАГО стартовал в январе. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость) был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены (его рамки теперь находятся в пределах 2,746-4,942 тыс. руб.). Также появились дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст-стаж. С 1 апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности бонус-малус.

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