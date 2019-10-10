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УБРиР обновил категории кэшбэка для владельцев бизнес-карт

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил категории кэшбэка по бизнес-картам для предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«До 31 декабря 2019 года клиенты УБРиР получат возврат 5% средств за покупки по бизнес-карте изделий из стекла, кожгалантереи, часов, ювелирных изделий, фото- и видеоаппаратуры, музыкальных инструментов, покупки в кондитерских магазинах и оптовые закупки драгоценных камней и металлов. Кроме того, 1%-ный кэшбэк будет начислен за покупки бытовой техники, косметики, открыток и сувениров, электроприборов и электрооборудования, а также за оплату товаров в магазинах игрушек, меховой одежды и в алкогольных магазинах», — говорится в сообщении.



Выплаты кэшбэка на карту будут происходить ежемесячно, ограничение по сумме составляет 15 тыс. руб. в месяц.



Как отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина, возврат с покупок — приятный бонус для клиентов, однако это не единственное преимущество корпоративной карты.



«Для всех нас расплачиваться картой становится само собой разумеющимся — это просто и удобно. Почему бы не привнести это удобство в бизнес? Все расходы по карте собственник может отслеживать в интернет-банке, и бухгалтеру будет намного проще свести отчетность и рассчитать налогооблагаемую базу. Индивидуальные предприниматели могут использовать ее как карту физического лица без ограничений и лимитов при безналичных операциях», — прокомментировала Е. Сорвина.



Во время выпуска карты можно подключить услугу страхования и возместить ущерб до 50 тыс. руб. в случае наступления страхового случая. Заказать корпоративную карту можно через интернет-банк, либо оставив заявку на сайте банка.

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