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В Екатеринбурге с начала года цены на молоко снизились более чем на 5 рублей за литр
9 октябрь 2019 (16:43)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. В Екатеринбурге в сентябре средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности составили 48,43 руб. за литр, снизившись с начала года на 5,14 руб., следует из данных Свердловскстата.
При этом по сравнению с предыдущим месяцем в среднем молоко в уральской столице подорожало на 76 коп.
В целом по Свердловской области цены на молоко 2,5-3,2% жирности в сентябре снизились на 2,52 руб. и составили 47,96 руб. за литр. В январе оно стоило 50,48 руб. за литр.
Самое дорогое молоко можно купить в Серове за 51,70 руб. за литр, а самое дешевое — в Первоуральске (42,16 руб. за литр).
При этом по сравнению с предыдущим месяцем в среднем молоко в уральской столице подорожало на 76 коп.
В целом по Свердловской области цены на молоко 2,5-3,2% жирности в сентябре снизились на 2,52 руб. и составили 47,96 руб. за литр. В январе оно стоило 50,48 руб. за литр.
Самое дорогое молоко можно купить в Серове за 51,70 руб. за литр, а самое дешевое — в Первоуральске (42,16 руб. за литр).
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