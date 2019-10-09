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Летом число выданных микрозаймов в Свердловской области снизилось на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. Число выданных микрозаймов в Свердловской области в июне-августе 2019 года снизилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 143 тыс. 759 единиц). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по РФ общее количество выданных займов МФО в июне-августе составило 4,27 млн единиц. Это на 8,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.



Согласно исследованию, в регионах РФ летом 2019 года динамика выдачи займов МФО оказалась разнонаправленной. Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов продемонстрировали Белгородская (-14,9%), Ростовская (-13,6%), Оренбургская (-12,9%), Новосибирская (-12,7%) и Волгоградская (-12,4%) области. Единственный регион, который показал небольшой рост выдачи займов МФО, — Московская область (+4,7%).

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