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Официальный курс доллара США и евро снизился на 20 коп.

7 октябрь 2019 (16:39)

УрБК, Москва, 07.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 20,41 коп. до 64,83 руб., евро — на 20,45 коп. до 71,15 руб.

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