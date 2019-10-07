Новости дня
Официальный курс доллара США и евро снизился на 20 коп.
7 октябрь 2019 (16:39)
УрБК, Москва, 07.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 20,41 коп. до 64,83 руб., евро — на 20,45 коп. до 71,15 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 31 коп., евро — на 17 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро — на 28 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — на 4 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 31 коп., евро — на 38 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 41 коп., евро — на 57 коп.