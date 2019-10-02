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В Свердловской области в 2020 году отремонтируют 85 км региональных дорог

2 октябрь 2019 (13:43)

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области представило перечень объектов, которые планируется отремонтировать в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«В следующем году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 26 участков региональных дорог. Их общая протяженность составит более 85 километров. В случае утверждения плана, помимо традиционных ремонтов на Серовском, Режевском, Тюменском направлениях, дорожники обновят покрытие на дорогах Арамили, Ревды, Каменска-Уральского. В Екатеринбурге в следующем году предлагается отремонтировать 18 улиц и 67 светофоров. В Нижнем Тагиле — 22 улицы», — говорится в сообщении.

Ознакомиться с полными перечнями участков региональных дорог, улиц
Екатеринбурга и Нижнего Тагила, которые были отремонтированы в нынешнем году и планируется отремонтировать в следующем, можно на сайте министерства.

Напомним, что в текущем году в Свердловской области в рамках нацпроекта отремонтировано в общей сложности более 130 километров дорог. Из них 80,2 километра приходятся на региональные дороги и 20,4 километра — на екатеринбургские улицы, 29,8 километра — на уличную сеть Нижнего Тагила. На эти цели направлено чуть более 3 млрд руб.

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