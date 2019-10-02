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В Свердловской области в 2020 году отремонтируют 85 км региональных дорог





«В следующем году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 26 участков региональных дорог. Их общая протяженность составит более 85 километров. В случае утверждения плана, помимо традиционных ремонтов на Серовском, Режевском, Тюменском направлениях, дорожники обновят покрытие на дорогах Арамили, Ревды, Каменска-Уральского. В Екатеринбурге в следующем году предлагается отремонтировать 18 улиц и 67 светофоров. В Нижнем Тагиле — 22 улицы», — говорится в сообщении.



Ознакомиться с полными перечнями участков региональных дорог, улиц

Екатеринбурга и Нижнего Тагила, которые были отремонтированы в нынешнем году и планируется отремонтировать в следующем, можно на



Напомним, что в текущем году в Свердловской области в рамках нацпроекта отремонтировано в общей сложности более 130 километров дорог. Из них 80,2 километра приходятся на региональные дороги и 20,4 километра — на екатеринбургские улицы, 29,8 километра — на уличную сеть Нижнего Тагила. На эти цели направлено чуть более 3 млрд руб. УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области представило перечень объектов, которые планируется отремонтировать в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.«В следующем году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 26 участков региональных дорог. Их общая протяженность составит более 85 километров. В случае утверждения плана, помимо традиционных ремонтов на Серовском, Режевском, Тюменском направлениях, дорожники обновят покрытие на дорогах Арамили, Ревды, Каменска-Уральского. В Екатеринбурге в следующем году предлагается отремонтировать 18 улиц и 67 светофоров. В Нижнем Тагиле — 22 улицы», — говорится в сообщении.Ознакомиться с полными перечнями участков региональных дорог, улицЕкатеринбурга и Нижнего Тагила, которые были отремонтированы в нынешнем году и планируется отремонтировать в следующем, можно на сайте министерства.Напомним, что в текущем году в Свердловской области в рамках нацпроекта отремонтировано в общей сложности более 130 километров дорог. Из них 80,2 километра приходятся на региональные дороги и 20,4 километра — на екатеринбургские улицы, 29,8 километра — на уличную сеть Нижнего Тагила. На эти цели направлено чуть более 3 млрд руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:43</span><br /><strong>В Свердловской области в 2020 году отремонтируют 85 км региональных дорог</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области представило перечень объектов, которые планируется отремонтировать в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090305-v-sverdlovskoy-oblasti-v-2020-godu-otremontiruyut-85-km-regionalnyh-dorog.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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