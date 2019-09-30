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Российские авиакомпании в январе-августе показали рост пассажиропотока на 11,7%





Внутренние перевозки за январь-август 2019 года показали динамику на 7,4%, поднявшись с показателя 45,897 на 49,279 млн человек. На международных рейсах рост пассажиров составил 17,9%, увеличившись с 31,401 на 37,037 млн человек.



В августе 2019 года весь пассажирооборот вырос с 31,633 до 35,554 млн человек, показав рост на 12,4% по сравнению с 2018 годом. Из них 19,832 млн человек воспользовались услугами международных рейсов (поднявшись с 16,783 млн человек на 18,2%), внутренние перевозки показали динамику с 14,85 до 15,722 млн человек, рост составил 5,9%. УрБК, Москва, 30.09.2019. Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 11,7%. Об этом говорится в сообщении на сайте Росавиации. Количество пассажиров с января по август 2019 года составило 86,316 млн человек, в сравнении с 77,298 млн человек аналогичного периода 2018 года.Внутренние перевозки за январь-август 2019 года показали динамику на 7,4%, поднявшись с показателя 45,897 на 49,279 млн человек. На международных рейсах рост пассажиров составил 17,9%, увеличившись с 31,401 на 37,037 млн человек.В августе 2019 года весь пассажирооборот вырос с 31,633 до 35,554 млн человек, показав рост на 12,4% по сравнению с 2018 годом. Из них 19,832 млн человек воспользовались услугами международных рейсов (поднявшись с 16,783 млн человек на 18,2%), внутренние перевозки показали динамику с 14,85 до 15,722 млн человек, рост составил 5,9%.

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