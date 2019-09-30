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В Богдановиче женщину восстановили на работе в кинотеатре по решению суда
30 сентябрь 2019 (15:39)
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. В Богдановиче судебные приставы помогли вернуть работу женщине, уволенной незаконно из кинотеатра «Совкино». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
«Женщина работала в кинотеатре администратором и продавцом билетов. Руководство кинотеатра посчитало, что сотрудница не справилась с выполнением установленного плана по продажам билетов, и приняло решение уволить работницу», — говорится в сообщении.
Суд удовлетворил исковое заявление бывшей сотрудницы кинотеатра о восстановлении ее на прежнем месте работы.
Судебный пристав-исполнитель уведомил об этом руководство «Совкино» и вручил предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
После вмешательства судебных приставов незаконно уволенная сотрудница кинотеатра была восстановлена в должности администратора отдела по кинопоказу.
«Женщина работала в кинотеатре администратором и продавцом билетов. Руководство кинотеатра посчитало, что сотрудница не справилась с выполнением установленного плана по продажам билетов, и приняло решение уволить работницу», — говорится в сообщении.
Суд удовлетворил исковое заявление бывшей сотрудницы кинотеатра о восстановлении ее на прежнем месте работы.
Судебный пристав-исполнитель уведомил об этом руководство «Совкино» и вручил предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
После вмешательства судебных приставов незаконно уволенная сотрудница кинотеатра была восстановлена в должности администратора отдела по кинопоказу.
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