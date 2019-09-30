Новости дня

В Богдановиче женщину восстановили на работе в кинотеатре по решению суда

30 сентябрь 2019 (15:39)

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. В Богдановиче судебные приставы помогли вернуть работу женщине, уволенной незаконно из кинотеатра «Совкино». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

«Женщина работала в кинотеатре администратором и продавцом билетов. Руководство кинотеатра посчитало, что сотрудница не справилась с выполнением установленного плана по продажам билетов, и приняло решение уволить работницу», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил исковое заявление бывшей сотрудницы кинотеатра о восстановлении ее на прежнем месте работы.

Судебный пристав-исполнитель уведомил об этом руководство «Совкино» и вручил предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

После вмешательства судебных приставов незаконно уволенная сотрудница кинотеатра была восстановлена в должности администратора отдела по кинопоказу.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: