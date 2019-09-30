Новости дня

В Богдановиче женщину восстановили на работе в кинотеатре по решению суда

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. В Богдановиче судебные приставы помогли вернуть работу женщине, уволенной незаконно из кинотеатра «Совкино». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«Женщина работала в кинотеатре администратором и продавцом билетов. Руководство кинотеатра посчитало, что сотрудница не справилась с выполнением установленного плана по продажам билетов, и приняло решение уволить работницу», — говорится в сообщении.



Суд удовлетворил исковое заявление бывшей сотрудницы кинотеатра о восстановлении ее на прежнем месте работы.



Судебный пристав-исполнитель уведомил об этом руководство «Совкино» и вручил предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».



После вмешательства судебных приставов незаконно уволенная сотрудница кинотеатра была восстановлена в должности администратора отдела по кинопоказу.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:39</span><br /><strong>В Богдановиче женщину восстановили на работе в кинотеатре по решению суда</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. В Богдановиче судебные приставы помогли вернуть работу женщине, уволенной незаконно из кинотеатра «Совкино». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090244-v-bogdanoviche-zhenschinu-vosstanovili-na-rabote-v-kinoteatre-po-resheniyu-suda.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: