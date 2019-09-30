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Квартиры в «брежневках» Екатеринбурга за месяц подорожали на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. На 23 сентября 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 811 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«С наступлением осени сперва была преодолена отметка стоимости квадратного метра в 72,7 тыс. руб., теперь достигнут уровень 72,8 тыс. руб.», — говорится в исследовании.



Средняя цена объектов в «сталинках» за последний месяц выросла на 0,1% и на текущий момент составляет 60 тыс. 890 руб. за кв. м. Стоимость «хрущевок» не изменилась (64 тыс. 269 руб. за кв. м.). Цены на «брежневки» стали выше на 0,6% (63 тыс. 461 руб.). Квартиры в домах улучшенной планировки стали дороже на 0,4% (до 67 тыс. 517 руб.), в спецпроектах — на 0,1% (до 83 тыс. 352 руб.).

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