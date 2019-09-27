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Объем строящегося жилья в Екатеринбурге обновил исторический максимум
27 сентябрь 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. Объем строящегося жилья в Екатеринбурге обновил исторический максимум. Об этом в ходе Уральского форума недвижимости рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.
«Мы только начали подводить итоги III квартала. Цифры нас уже удивили. На стройплощадках Екатеринбурга в настоящее время работают 144 башенных крана. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Общий объем строящегося жилья составляет 3,1 млн кв. м. Это тоже абсолютный рекорд», — сообщил М. Хорьков.
«Мы только начали подводить итоги III квартала. Цифры нас уже удивили. На стройплощадках Екатеринбурга в настоящее время работают 144 башенных крана. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Общий объем строящегося жилья составляет 3,1 млн кв. м. Это тоже абсолютный рекорд», — сообщил М. Хорьков.
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