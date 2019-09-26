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В аэропорту Кольцово усилили санитарный контроль из-за вспышки сибирской язвы в Армении

26 сентябрь 2019 (11:24)

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. В екатеринбургском аэропорту Кольцово усилили санитарно-карантинный контроль в отношении транспортных средств и пассажиров, прибывших на территорию Свердловской области из Республики Армения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Усиление контроля связано с тем, что в Армении выявили два очага сибирской язвы с общим числом заболевших 13 человек среди жителей сел Геховит Марутинского района и Геташен Армавирского района.

«Под медицинским наблюдением находится 60 человек контактных лиц. Один заболевший сибирской язвой из данных очагов выявлен на территории Российской Федерации. По словам больного, он участвовал в разделке мяса, приобретенного у частного лица в селе Геташен», — говорится в сообщении.

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