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На шахте «Распадская» с начала 2019 года добыли 5 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. С начала 2019 года на шахте «Распадская» (находится под управлением Распадской угольной компании) добыли 5 млн т угля, из них 2 млн т из одного забоя добыл участок № 1.



По сообщению управления по связям с общественностью Распадской угольной компании, в апреле текущего года горняки участка № 1 в числе первых добыли первый млн тонн угля из одного очистного забоя. За 4,5 месяца удалось добыть второй миллион.



Участок № 1 отрабатывает лаву 4-10-31, запущенную в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Промышленные запасы угля в ней составляли около 3,5 млн т. В планах горняков добыть еще 1 млн т до конца года.



С достижениями коллектив шахты поздравили руководители Распадской угольной компании (управляет угольными активами ЕВРАЗа).



Как отметили в управлении по связям с общественностью, на шахте активно внедряются IT-технологии, реализуются инвестиционные проекты, направленные на развитие производства и обеспечение безопасных условий труда. Горняки участка № 1 работают на высокопроизводительной технике. Максимально используют возможности современного механизированного комплекса и планомерно увеличивают добычу угля. Среднесуточная нагрузка на очистной забой составляет до 11 тыс. т угля.

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